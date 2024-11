Impuls tecnològic a Andorra amb la IA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ndorra es troba immersa en un profund procés de transformació digital, posicionant-se com un centre cada cop més atractiu per a l’economia digital. SEIDOR, consultora tecnològica amb una àmplia presència global, està participant en aquest impuls, col·laborant amb empreses i institucions per accelerar-ne la digitalització i augmentar la seva competitivitat. Amb un equip de 22 professionals a Andorra la Vella, SEIDOR està treballant per oferir solucions adaptades a les necessitats del territori. A més, té el suport dels més de 9.000 professionals que SEIDOR té en 45 països, garantint una combinació de coneixement local i capacitat global.

Àrees d’activitat clau per a la digitalització

SEIDOR ofereix una àmplia gamma de solucions tecnològiques per al mercat andorrà, incloent serveis d’ERP, Customer Experience (CX), Cloud, Analytics i Workplace. Aquestes àrees d’activitat permeten a les empreses millorar la seva eficiència, optimitzar processos i oferir una millor experiència als clients. Segons Carlos Polo, director d’IA a SEIDOR, “la IA està canviant la manera com les empreses funcionen, permetent la personalització de serveis i l’optimització de recursos en sectors com el turisme, la salut i l’administració pública”.

El compromís de SEIDOR amb Andorra passa per oferir solucions tecnològiques d’avantguarda, però també per contribuir a una adopció responsable de la IA. En aquest sentit, dona suport a la recent aprovació per part del Govern d’Andorra d’un codi ètic per garantir l’ús segur i responsable d’aquesta tecnologia, i per la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada per millorar la gestió i l’explotació de dades al país.

Un motor per impulsar la competitivitat empresarial

SEIDOR ha organitzat un Roadshow d’IA, un esdeveniment itinerant per mostrar els beneficis de la intel·ligència artificial a empreses i institucions. En la sessió del Roadshow a Andorra, Carlos Polo ha destacat que “la IA generativa permet automatitzar processos i millorar la productivitat en empreses de diversos sectors”. La IA s’ha convertit en un motor per impulsar la competitivitat, especialment en l’àmbit financer, facilitant la hiperpersonalització de productes i serveis i, a la vegada, oferint una atenció al client més eficient.

A Andorra, SEIDOR també està col·laborant amb institucions bancàries i d’assegurances per digitalitzar experiències d’usuari, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i personalitzar serveis. En l’àmbit turístic, treballa en un projecte de referència per a la promoció d’Andorra, que facilita la gestió de la interacció amb turistes en diversos canals digitals.

La integració de la IA a Andorra seguirà creixent els pròxims anys, convertint-se en una part essencial de les operacions de les empreses. Amb l’acompanyament de SEIDOR i la col·laboració del Govern, Andorra està preparada per esdevenir un pol d’atracció en tecnologia i innovació, posicionant-se a l’avantguarda de la transformació digital.