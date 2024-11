“La IA pot fer la vida més fàcil al sector turístic i ajudar-lo a prioritzar”

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Els índexs de digitalització de les empreses andorranes en general són encara baixos. Quina és la situació del sector turístic?

Personalment, crec que ha millorat força els darrers anys, especialment després de l’època de pandèmia, en què bona part de la societat va haver-se d’adaptar i començar a treballar d’una manera més tecnològica; va servir per impulsar-ne l’ús. Però de la mateixa manera, estic segur que encara hi ha molta feina i molt camí a fer, perquè és un sector en evolució constant.

Estan prou conscienciats els empresaris del sector turístic i comercial, sobre les possibilitats que ofereix la tecnologia des del punt de vista del màrqueting o de l’experiència de client?

Com deia abans, és una àrea que evoluciona constantment i a vegades costa estar al dia. És cert que part del sector potser no acaba de veure què poden aportar les noves tecnologies al seu negoci o bé com afrontar aquesta digitalització. Específicament per al sector comercial, hem creat esdeveniments com el Fòrum d’Experts en Compres, en què convidem ponents que poden explicar la seva experiència. El d’aquesta primera edició ha estat Dimas Gimeno, expresident d’El Corte Inglés i ara creador i president de WOW Concept, una botiga que fusiona el món físic i digital.

Andorra Turisme ha incorporat des de fa anys eines per aprofitar les dades. Quin resultat han donat? Quins passos més s’estan fent en aquesta direcció?

Per a Andorra Turisme, les dades sempre han estat molt importants, perquè és a través d’aquestes que tenim informació objectiva i que després, un cop analitzada, ens serveix per marcar-nos objectius, plans d’accions, etcètera. A banda de tenir un equip específic d’anàlisi empresarial (business analytics), també estem associats amb grans empreses d’estudi de dades i estadística internacionals, com ara YouGov.

Els processos de transformació digital exigeixen la implicació de l’organització. Quina ha estat la resposta al canvi tecnològic de l’equip d’Andorra Turisme?

Tenim un equip molt dinàmic i que s’adapta bé al canvi. Andorra Turisme és una empresa en constant evolució i adaptació, per la qual cosa les novetats no ens intimiden, més aviat ens motiven. Per posar un exemple, des de fa uns mesos estem fent un estudi intern que determinarà quines eines específiques d’IA podrien ser d’ajuda per a cada departament, per optimitzar processos, millorar els fluxos de treball, etcètera.

"A través de les dades obtenim informació objectiva" Betim Budzaku

La intel·ligència artificial ha arribat amb molta força a tots els sectors de l’economia. Quin ús se’n pot fer en el sector turístic?

La IA pot fer-nos (al sector turístic) la vida més fàcil i ajudar-nos a prioritzar. Per exemple: si ja no cal que contestem nosaltres als correus dels clients amb dubtes habituals, podrem dedicar més temps a analitzar les estratègies del nostre negoci o a pensar com diferenciar-nos dels nostres competidors. Puc citar alguns exemples que ja s’apliquen, com ara l’automatització de l’atenció al client mitjançant xatbots intel·ligents (que permeten oferir suport les 24 hores); el processament intel·ligent de documents (per analitzar i processar grans volums de forma automàtica i extreure’n dades destacades ) o l’anàlisi de sentiments a les xarxes socials per conèixer l’opinió dels clients sobre els seus productes.

Què pot aportar la IA a Andorra Turisme?

D’una banda, ens pot ajudar a generar continguts creatius més ràpidament, per exemple en el muntatge de vídeos per a les xarxes socials. També pot ser útil a l’hora de crear documents, com ara contractes o llistes de requisits, de manera més eficient. Sempre tenint en compte que la IA ens facilita la feina, però no la fa en lloc nostre. Sempre caldrà que revisem, ajustem i repassem tot el que fem amb intel·ligència artificial; crec que la visió humana seguirà sent imprescindible.

Es pot quantificar el guany d’eficiència que pot suposar la IA en tasques rutinàries i repetitives?

Sí. Hi ha estudis que apunten que el seu ús pot reduir el temps dedicat a les tasques rutinàries fins a un 60 o un 80 per cent, depenent del tipus de procés i de la seva complexitat. Per exemple, en processos de cribratge de currículums o l’anàlisi de documents, la IA pot completar les tasques en molt menys temps que el que trigaríem els humans, millorant la precisió i reduint errors. Aquest guany d’eficiència permet que els empleats es concentrin en tasques de més valor afegit, augmentant així la productivitat general de l’empresa.

La intel·ligència artificial també ha generat temor davant el possible impacte social. Perillen molts llocs de treball del sector turístic?

Com deia abans, la IA ens ajuda, però no ens fa la feina. Evidentment, el seu ús pot tenir un impacte en sectors on moltes tasques són rutinàries i repetitives. No obstant això, suposo que també es generaran noves oportunitats laborals, especialment en àrees relacionades amb la supervisió de sistemes automatitzats, la personalització d’experiències i la innovació en serveis. L’adopció de la IA requereix un replantejament dels rols laborals i una aposta per la formació i la requalificació dels treballadors per adaptar-se a les noves necessitats del mercat.

Utilitza la intel·ligència artificial en el seu dia a dia?

La veritat és que he començat a provar eines com el famós ChatGPT, però sobretot com a curiositat, per provar tot el que ofereix, i a un nivell encara molt bàsic. Però estic segur que si em tornes a fer la pregunta d’aquí a un any o dos la resposta serà una altra!

Conferència de Dimas Gimeno al Fòrum d'Experts en CompresFernando Galindo