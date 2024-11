“La fusió entre el món audiovisual i la informàtica no és fàcil per a tothom”

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quins serveis ofereix Numeric?

Oferim serveis complets de consultoria audiovisual, que inclouen des del disseny i execució dels projectes fins a la formació del personal i el suport posterior. Gestionem els proveïdors, la instal·lació dels equips i, si cal, fem la realització de retransmissions en directe. També tenim material de lloguer i un estudi completament equipat, llest per a gravacions i directes en qualsevol moment. Tot està preparat per arribar i començar a treballar.

Podria posar algun exemple de projectes on han treballat?

Un bon exemple és la sala Unsquare Studio, on vaig dur a terme una consultoria audiovisual integral. Al Centre de Congressos d’Andorra la Vella hem definit nous formats de transport de senyal i la implementació de noves tecnologies. Altres projectes inclouen la renovació dels sistemes audiovisuals de la sala de premsa del Govern, esdeveniments esportius en directe com TotalFight, Font Blanca i Comapedrosa, així com la Cimera Iberoamericana o l’Andorra Taste. L’últim projecte ha estat per al comú d’Escaldes-Engordany: el disseny d’un sistema de realització d’streaming multicàmera per a les sessions de consell i les rodes de premsa.

També treballen a escala internacional?

Sí, de fet treballem amb diverses marques dels EUA del sector professional de la televisió i el cinema, per a les quals oferim serveis de màrqueting a tot el territori de la Península Ibèrica i suport a fires internacionals. A més, en l’àmbit de consultoria i formació audiovisual, he col·laborat amb agències de publicitat com Tiempo BBDO, Bassat Ogilvy i McCann Erickson, així com amb cadenes de televisió com TV3, RTVE, Antena 3 i Canal Sur. També he treballat amb nombroses productores, com ara El Terrat, i he estat coproductor en projectes de cinema independent a Suïssa i França.

Quin impacte va tenir la pandèmia en el sector?

Indubtablement, la pandèmia va provocar un auge dels serveis d’streaming, sobretot en l’àmbit corporatiu. Moltes empreses van començar a utilitzar aquesta tecnologia per arribar a un públic més ampli. Tot i que, passats els anys, aquesta demanda ha baixat una mica, encara hi ha molta gent que fa cursos online o ofereix contingut digital i necessita infraestructura. Els oferim solucions personalitzades.

Quina és la seva formació?

Vinc d’una formació artística, però sempre m’ha apassionat la tecnologia. I això m’ha permès unir aquests dos mons: la creativitat i la part tècnica. Això em dona una visió completa, ja que no soc només enginyer o només artista. A més, com que a casa sempre hi ha hagut una empresa pròpia, tinc una visió empresarial que m’ajuda a ser més eficient a l’hora de prendre decisions.

També té experiència amb grans marques com Apple.

I amb Adobe! Vaig ser un dels primers a Europa a tenir l’Adobe Premiere a les meves mans i vaig formar part de l’equip permanent de Beta Testers i de l’equip de traducció d’Adobe. Per a Apple vaig treballar durant sis anys, on vaig ser un dels primers onze Apple Consultants experts en vídeo d’Europa, seleccionats directament per la marca. Realitzava presentacions públiques i per a la premsa, cursos, seminaris i formacions per a la xarxa de distribució d’Apple, i representava l’empresa a fires internacionals. Formava part de l’equip que gestionava les keynotes en l’àmbit europeu, i sovint era l’encarregat d’explicar les novetats d’un producte concret davant el públic. També he col·laborat amb altres grans empreses com Dorna, que s’ocupa de les retransmissions de MotoGP.

Avui dia la tecnologia audiovisual és accessible a tothom?

Definitivament, sí, gràcies al salt enorme que ha protagonitzat en els últims anys. Amb un equip informàtic de gamma mitjana, unes càmeres normals o fins i tot amb un iPhone, i una connexió a internet, pots fer una retransmissió per streaming que fa uns anys hauria requerit una infraestructura enorme i costos molt elevats. Tot i així, la fusió entre el món audiovisual i la informàtica no és fàcil per a tot­hom. Moltes empreses es perden i necessiten assessorament extern.

Quins són els reptes principals en aquesta unió entre l’audiovisual i la informàtica?

A mesura que la informàtica i el vídeo es fusionen, apareixen desconnexions entre ambdós mons: els informàtics desconeixen les especificitats del vídeo i els especialistes en vídeo no dominen la informàtica. En informàtica es parla xinès i en vídeo, francès, per posar un exemple. Això genera problemes d’integració de formats i connexions que moltes empreses no saben resoldre per si mateixes. Aquí és on entra la meva tasca com a traductor entre aquests dos mons.