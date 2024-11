Digitalització, sostenibilitat i IA per a una transformació de país

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

amon Puente és una de les veus de més rellevància en noves tendències digitals de l’eUniv, la institució universitària amb seu a Andorra. L’empresari, conseller d’empreses i inversor, no tan sols és professor del bàtxelor en Enginyeria de l’Organització Industrial, sinó que dirigirà el futur curs de transformació digital per a executius en el qual treballa l’eUniv. Puente ha reflexionat sobre la transformació dels models de negoci i la societat a través de la digitalització, la intel·ligència artificial i la sostenibilitat, i destaca l’impacte d’aquestes tendències i la seva implementació a Andorra, un país que “busca posicionar-se com a líder en innovació digital”.

Un dels punts forts, segons el professor, és el compromís del país amb la digitalització: “Amb el suport del Govern i acords amb institucions internacionals, Andorra està creant un entorn favorable perquè les empreses innovin de manera ètica i responsable.” Puente subratlla la importància i les possibilitats d’aplicar la IA en sectors clau com el turisme i les fintech. “L’ús intel·ligent de les dades pot ajudar les empreses a ser més eficients i sostenibles, especialment en el turisme, en què podem oferir experiències personalitzades sense afectar negativament la comunitat local”, explica Puente.

La mida i característiques de l’economia andorrana representen una oportunitat única per ser un laboratori de proves. “En un país petit és més fàcil implementar i testar tecnologies en el sector públic i privat, la qual cosa pot servir de referència per a altres llocs”, conclou Puente, que apunta que aquesta visió s’ha d’acompanyar del compromís necessari per aconseguir un desenvolupament digital i sostenible que beneficiï tant les organitzacions com la societat andorrana en el seu conjunt.

L’enfocament omnicanal, on els consumidors interactuen amb les marques en diversos punts de contacte com xarxes socials i botigues físiques, està revolucionant la manera com les empreses connecten amb els seus clients. La sostenibilitat també ocupa un lloc rellevant en el seu discurs. Sota el model de les 3P (persones, planeta i beneficis, en anglès), defensa que les empreses poden reduir l’impacte ambiental mitjançant la digitalització i, alhora, complir els estàndards ambientals. No obstant això, Puente adverteix dels efectes secundaris del consum energètic que implica la tecnologia: “La IA i els centres de dades estan augmentant el consum d’energia, fet que ens obliga a pensar en una digitalització veritablement sostenible.”