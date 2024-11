Digitalització i IA, una eina clau no tan sols per a grans empreses

Creat: Actualitzat:

Parlar de digitalització avui implica inevitablement parlar d’intel·ligència artificial (IA). El concepte d’IA ha evolucionat des dels laboratoris dels anys cinquanta (amb pioners com Alan Turing) fins a esdevenir una realitat que transforma tots els aspectes de les nostres vides. La gran pregunta per a les petites i mitjanes empreses (pimes) és: com poden beneficiar-se d’aquestes tecnologies de manera pràctica i sostenible?

El ‘hype’ de la IA i l’oportunitat per a les pimes

La IA es troba en un moment de gran popularitat i la seva capacitat de transformació és indiscutible. Les grans empreses lideren el camí en l’ús de tecnologies d’IA, però aquesta no és una eina exclusiva per a elles. Gràcies a plataformes, al núvol i a la IA, ara és a l’abast de les petites i mitjanes empreses millorar la productivitat, optimitzar processos i créixer en un mercat altament competitiu.

Com la IA pot millorar el dia a dia de les pimes

Les pimes poden aplicar la IA en molts aspectes de la seva activitat diària, sovint amb una inversió mínima i amb resultats notables, vegem-ne alguns casos:

–Automatització de tasques repetitives

La IA pot automatitzar tasques feixugues que aporten poc valor afegit, com ara la classificació de documents, l’extracció de dades (dates, caducitats, etc.), la transcripció d’informació o la cerca dins de grans volums de dades. Automatitzar aquests processos permet que els equips humans es puguin centrar en tasques estratègiques i d’alt valor afegit, millorant directament la productivitat i l’eficiència.

–Optimització del màrqueting i la publicitat

La IA permet a les pimes optimitzar les seves campanyes publicitàries, ajustant-les a canals més efectius i personalitzats. Això és crucial per a empreses amb pressupostos que són ajustats, ja que maximitza el retorn de la inversió, incrementant l’impacte de les campanyes amb un cost controlat.

–Millora de l’atenció i experiència del client

Millorar l’experiència del client gràcies a eines d’anàlisi de xarxes socials i correus electrònics, ajudant a respondre amb major rapidesa i encert. Xatbots semiautomàtics que poden filtrar consultes i peticions abans que intervingui l’equip humà. Personalitzar l’experiència de compra a l’e-commerce, suggerint productes basats en les compres anteriors, millorant la satisfacció del client, augmentant les vendes i fidelitzant els clients.

–Anàlisi de dades per a la presa de decisions

Encara que les pimes puguin no tenir grans volums de dades a analitzar, que és on la IA ajuda indubtablement, sí que pot ser utilitzada per obtenir i tractar dades mitjançant processament d’imatge (comptatge de persones, identificació de zones calentes en botigues físiques...). Aquestes dades ofereixen una visió sobre el comportament dels clients i els patrons de compra, ajudant a prendre decisions més informades que milloren l’eficàcia i l’eficiència operativa.

Aquests són alguns exemples de com petites i mitjanes empreses han de veure la IA, no tan sols com una tecnologia de futur, sinó com una oportunitat tangible per créixer i transformar-se en el present. Tecnologies que gràcies al cloud poden tenir una inversió inicial moderada, que permetin obtenir una millora de l’eficiència, una reducció dels costos i un augment de la satisfacció dels clients, que generin un retorn ràpid que en valida l’ús. A més, a Andorra, el programa de digitalització d’empreses pot ser una gran oportunitat perquè les pimes adoptin aquesta tecnologia de la mà d’empreses com SinzerAD.