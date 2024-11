El comú supera els 9.000 tràmits digitals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo treballa en la transformació digital i modernització del servei al ciutadà per aportar més disponibilitat, facilitat d’accés i estalvi de temps als veïns. La parròquia va ser pionera a modernitzar els seus serveis, posant en marxa ja el 2018 la primera versió de seu electrònica. El comú ofereix actualment de forma telemàtica el certificat de forfet, residència, zona blava, inscripció a l’esplai, pagaments rebuts, fraccionament i devolució d’ingressos, entre d’altres.

L’objectiu principal és facilitar l’accés de tothom “a qualsevol hora i sense necessitat de desplaçar-se, amb més disponibilitat, facilitat d’accés i estalvi de temps dels nostres residents”, remarca el conseller de Finances, Tràmits i Serveis d’Informació, Joan Antoni Rodríguez. També posant a disposició dels ciutadans les resolucions signades digitalment que tenen la mateixa validesa que les de paper amb signatura manuscrita i són accessibles a la seu electrònica en el portal del ciutadà.

El canvi ha suposat un notable avenç, ja que no cal anar a les dependències comunals a recollir les resolucions, evitant desplaçaments i reduint els temps d’espera. Amb la seu electrònica, les resolucions digitals es mantindran, formant part d’un expedient electrònic que serà íntegrament digital i, amb el temps, serà guardat en un arxiu electrònic com avui es guardaria en un arxiu de paper.

Dels 9.321 tràmits i gestions en línia registrats en els darrers dotze mesos, els més utilitzats són els certificats de residència i els abonaments de la zona blava que es poden obtenir a l’instant, realitzant el pagament en línia, i que representen el 50%. S’hi han de sumar els certificats de residència i per a l’obtenció del forfet d’esquí o del Palau de Gel.

Altres serveis amb molta acceptació a la seu electrònica són la venda de tiquets del bus a demanda (Uclic), les entrades d’espectacles i els tiquets de la zona blava diària.

El comú ha posat en marxa internament aquest octubre una nova eina de gestió d’expedients electrònics i la previsió és que durant el primer trimestre de l’any vinent els ciutadans, professionals i empreses en disposin per tramitar telemàticament les seves sol·licituds. El canvi s’acompanyarà amb el suport a totes les empreses i professionals que hauran de realitzar de forma progressiva tots els tràmits en línia, i la ciutadania, que podrà optar per fer-ho telemàticament o bé de manera presencial. L’eina serà un nou pas endavant per a una millor i més eficient atenció al ciutadà en digitalitzar d’extrem a extrem la tramitació.