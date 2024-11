Aplicar i divulgar la intel·ligència artificial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

És la intel·ligència artificial una moda més o tindrà capacitat transformadora? El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, té clar que l’expectació al voltant de la IA està plenament justificada. “És una tecnologia que ha vingut per tenir impacte perquè és molt fàcil accedir-hi, és molt útil, assequible i transversal.” No es deixa, però, portar per l’entusiasme i apunta que les empreses que l’han incorporat tenen un avantatge competitiu, però que els que li estan traient molt rendiment “encara són pocs”. Andorra Telecom, com a empresa tecnològica, s’ha plantejat un doble objectiu: implementar projectes interns per donar suport als treballadors i guanyar eficiència i divulgar el coneixement entre la societat. “Tenim enginyers que estan connectats amb els avenços tecnològics i és bo que apropem les tendències i les aterrem al teixit empresarial”, apunta el director.

“És bo que apropem les tendències i les aterrem al teixit empresarial” Jordi Nadal, Director Andorra Telecom

La Jornada Empresa, celebrada el 3 d’octubre passat, és un bon exemple de la voluntat de compartir aquest coneixement. Un dels protagonistes va ser Èric Risco, enginyer en IA de l’Oficina Digital d’Andorra Telecom. Va ser l’encarregat de mostrar als més de 200 assistents els casos d’ús implementats internament amb un procés participatiu amb hackató inclosa. Han estat els mateixos treballadors els que han aportat fins a un total de 41 idees innovadores, algunes de les quals ja són una realitat només un any després de l’inici del programa. Per assolir aquest nivell de resposta hi ha hagut un procés previ de formació del personal. “Hem fet programes formatius interns, tant generals com més específics, i ha estat bo perquè ha permès que sortissin moltes iniciatives de negoci a la companyia”, destaca Risco. El projecte té com a base els agents d’intel·ligència artificial connectats amb diferents fonts d’informació d’Andorra Telecom. Es tracta d’assistents en forma de xatbot desenvolupats amb IA per a un ús pràctic i que ja s’han aplicat per donar suport a diferents departaments. Aquests xatbots permeten, per exemple, donar resposta als empleats sobre els dubtes relatius a la normativa interna de la companyia, recolzen els agents comercials responent a qualsevol qüestió sobre característiques i preus dels productes o proposen solucions als tècnics sobre possibles solucions a les avaries i monitoren el rendiment de les antenes en temps real. Un dels assistents més reeixits ha estat el recomanador de roaming, que a partir de la informació facilitada pel client sobre les destinacions previstes i l’anàlisi dels seus hàbits de consum presentava l’oferta amb un major estalvi. “Ha funcionat molt bé. Hem resolt milers de consultes en aquest xatbot recomanador de roaming”, explica el director de l’Oficina Digital de la companyia, César Marquina, d’un aplicatiu que van llançar just abans de l’estiu.

“Les formacions internes han permès que sortissin moltes iniciatives de negoci” Èric Rissco, Enginyer d’Andorra Telecom

La companyia es mostra molt satisfeta dels resultats que s’han assolit amb un treball fruit del coneixement intern. “La IA és aquí i ha arribat per quedar-se. Ens hem d’atrevir a incorporar-la perquè ens ajudi a ser més eficients i productius en el dia a dia.” Marquina apunta que la voluntat és organitzar periòdicament esdeveniments generals o sectorials al voltant d’aquesta tecnologia i es posa a disposició dels negocis si es plantegen dubtes tècnics. La recomanació que formula a les petites i mitjanes empreses que vulguin iniciar-se és que utilitzin models existents ubicats al núvol abans que desenvolupaments a mida molt més costosos. I subratlla una idea formulada pels ponents en la jornada. “L’important és saber quin és el teu problema, quina és la teva necessitat i després buscar la solució.” Els experts s’apunten al missatge de prudència. Jordi Escayola, especialista en intel·ligència artificial de Sanofi CHC Digital, va ser convidat per Andorra Telecom a la jornada i va suggerir als assistents només fer-la servir “si estàs segur que la necessites i quan la necessites”, i “no deixar-se portar per la moda o per la pressió de la competència”. En la seva ponència, va destacar que el 80% dels projectes no sobreviuen el primer any d’activitat i va citar una sèrie de casos d’ús amb impacte: optimització de preus, màrqueting mix i publicitat, predir lesions d’esportistes o d’empleats, detecció de les estratègies comercials dels competidors, optimització d’espais de magatzem, segmentació de clients, detecció d’anomalies de fabricació, o alertes per compres o peticions anormals.

‘Un mòbil, un pacte’ Un mòbil, un pacte és la campanya de conscienciació sobre l’accés il·limitat a internet dels menors. Andorra Telecom oferirà amb cada SIM contractada per a un menor un document en forma de pacte perquè hi pugui haver un diàleg entre els pares i els fills apel·lant a un ús consensuat, dialogat i, sobretot, positiu.

Andorra telecom