Andorra escala en la digitalització del país

En tan sols tres anys, Andorra ha passat a ocupar l’onzena posició al rànquing europeu en digitalització i escala cinquanta posicions en ciberseguretat en l’àmbit mundial. Aquests avenços, a més de millorar el posicionament internacional d’Andorra, marquen un nou punt de partida per fer de la digitalització una eina de millora en la qualitat de vida dels ciutadans i un impuls per a la competitivitat empresarial. Aquest és l’objectiu de l’Estratègia de transformació digital i del Programa de transformació digital del Govern aprovat aquest any.

Govern més pròxim al ciutadà

Amb l’objectiu de simplificar la relació amb els ciutadans, el Govern ha reduït els tràmits de 1.250 a 850, fent-los més àgils i fàcils. “A final d’any, tots els tràmits estaran disponibles a la seu electrònica”, afirma el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. Aquesta simplificació administrativa es complementa amb canals d’atenció personalitzada com el telèfon 875 700 i l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), que facilita l’acompanyament en temps real per resoldre dubtes i guiar els usuaris en els tràmits digitals. “Estem establint protocols perquè el personal que respongui pugui guiar millor les persones sobre com fer els tràmits digitals”, apunta Rossell. La facturació electrònica, el llançament d’un nou web i la centralització de la cita prèvia, juntament amb l’ampliació d’horaris d’atenció telefònica, són passos clau per garantir més accessibilitat i proximitat amb el ciutadà.

Els indicadors permeten mesurar el progrés del pla de digitalització del país i avaluar com els ciutadans i les empreses van canviant i consolidant els hàbits i es relacionen digitalment amb l’Administració. Les dades mostren un ús creixent dels serveis digitals.

Un dels èxits més destacables és que un de cada dos tràmits ja es realitza en línia, superant els 100.000 processos telemàtics i amb prop de 40.000 certificats electrònics actius. Aquest pas cap a la digitalització massiva representa un estalvi en temps i costos per a ciutadans i empreses, afavorint una administració més àgil i pròxima a les necessitats de la societat.

Les empreses són un pilar del programa del Govern

Per a les empreses, el Govern ha impulsat un programa d’ajuts per a la digitalització. Aquest suport, destinat a incrementar la maduresa digital, ha tingut, després de les darreres modificacions, una demanda tan alta que ha obligat el Govern a gairebé doblar el pressupost previst per al 2024, destinant 546.460 euros a ajuts, davant dels 40.151 de l’any passat. A més de fomentar l’ús de serveis cloud i IA, aquest programa ajuda les pimes a adoptar tecnologies que augmenten la seva eficiència i competitivitat, accelerant el creixement econòmic del país. Segons Rossell, “comptem amb més de 70 proveïdors altament qualificats als quals hem volgut fer un reconeixement al seu acompanyament amb la creació d’un catàleg de serveis al nostre web”.

Infraestructures segures i inter­operables com a garantia

Una fita essencial és el Bus d’Interoperabilitat, que connecta totes les institucions per facilitar el flux segur de dades. Fins a sis entitats ja estan adherides a aquest sistema, permetent que els ciutadans no hagin d’aportar documents repetits quan interactuen amb diferents administracions. “Estem treballant amb els comuns i la CASS per integrar-los en aquest sistema i evitar la presentació de documents innecessaris”, explica Rossell. Aquest sistema, que assegura el control i la privadesa de les dades personals, permetrà als ciutadans consultar els seus registres en qualsevol moment.

Al mateix temps, l’Agència de Ciberseguretat d’Andorra, creada el 2022, és l’element clau per garantir la seguretat i la confiança en aquest ecosistema digital.

Benestar digital i drets: el ciutadà com a centre de la transformació

Andorra situa el benestar digital i els drets dels ciutadans al cor de la seva Estratègia de transformació digital 2030. Amb programes de capacitació ciutadana i un codi ètic per a l’ús de la IA, el Govern assegura un ús segur, ètic i responsable de les tecnologies digitals. L’executiu està treballant per definir les línies mestres per al benestar digital i en l’elaboració d’un pla d’accions que inclogui actuacions concretes per a l’adopció de mesures per garantir la protecció dels infants i joves en l’entorn digital. Aquest enfocament fa d’Andorra un model a Europa en drets i benestar digital.

Una cartera al teu mòbil amb

la documentació personal De cara al futur, el Govern aposta per projectes innovadors com la creació d’una cartera ciutadana digital, prevista per al 2025, que permetrà portar tota la documentació personal i identificativa en format digital. “L’objectiu és que els ciutadans tinguin tots els documents identificatius al mòbil”, assenyala Rossell. Aquest projecte serà una de les iniciatives més avançades de l’entorn europeu en gestió digital de la identitat.

Habilitats serveis de pagament a través de l’APP Google Wallet Andorra ha fet un pas important en el desplegament i ús dels serveis i solucions digitals. L’habilitació de l’aplicació Google Wallet des d’aquest mateix mes permetrà els pagaments sense contacte mitjançant la tecnologia (Near Field Communication), un nou servei que aporta més comoditat als ciutadans, empreses i visitants. Aquesta fita representa l’assoliment d’una reivindicació històrica, després que durant anys el Govern d’Andorra hagi treballat per fer accessibles als ciutadans del país serveis digitals d’avantguarda.

FACTURA ELECTRÔNICA

La facturació electrònica amb el Govern ja és una realitat i suposarà més eficiència, control, rigor i sostenibilitat.

CIBERSEGURETAT

El treball realitzat en aquesta àrea ha permès al país pujar 50 llocs a l’índex de ciberseguretat mundial només en tres anys.

AGÊNCIA DE LA DADA

L’organisme posarà les bases, les metodologies i les eines per a la correcta gestió, ús i explotació de les dades.

CODI ÈTIC IA

DRETS DIGITALS

BUS INTEROPERABILITAT

La passarel·la d’intercanvi entre administracions està plenament operativa amb deu projectes en curs i cinc de tancats.

XIFRES

39.000 certificats digitals vigents, un 11% més que l'any 2023

104.000 tràmits en línia amb un increment del 18% respecte al 2023

400 tràmits dels 1.250 inicials s'han eliminat en el procés de digitalització