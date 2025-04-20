Netflix utilitzarà la IA generativa a la cerca per millorar el descobriment de contingut
Netflix està treballant en canvis a la seva plataforma que busquen millorar el descobriment de contingut, que inclou una nova cerca impulsada per intel·ligència artificial generativa i altres característiques encara en desenvolupament.
Durant la trobada amb inversors amb motiu dels resultats financers del primer trimestre, s'ha plantejat el canvi en el comportament dels usuaris des de la introducció del pla amb publicitat, amb un preu més baix, davant d'una possible recessió.
El president, director i codirector executiu, Gregory Peters, ha assegurat que estan pendents del consumidor, però que actualment no han notat res ressenyable. "Els nostres canvis de preus més recents han anat en línia amb les expectatives. El compromís continua sent fort i saludable", ha afirmat.
Sobre el pagament per un membre extra a la subscripció, ha assenyalat que "és una opció que dona flexibilitat i opcions als membres". Hi veuen "bona retenció i compromís", i el director financer, Spencer Adam Neumann, ha assegurat que "encara està creixent modestament, però és saludable".
Peters també ha parlat sobre el descobriment i la recomanació de continguts a la plataforma, que considera claus, perquè "la majoria dels títols de moda sobre els quals escoltes moltes converses, encara generen menys de l'1% de visualització", com ha apuntat.
El directiu creu que l'experiència de descobriment encara es pot millorar. De fet, ha anticipat que "a finals d'aquest any" planegen implementar aquesta experiència millorada, desenvolupada a partir de les aportacions que han rebut.
També ha dit que estan desenvolupant noves capacitats, com ara la recerca interactiva, impulsada per intel·ligència artificial generativa, que esperen que millori el descobriment.