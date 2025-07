Grok introdueix els espais de treball

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

XAi ha introduït els espais de treball ('workspaces') al seu assistent Grok, un entorn separat del xat principal per treballar amb documents i fitxers sobre un tema específic.

Grok estrena un espai dedicat a la feina sobre temes concrets, per avançar en temes personals i projectes laborals. En aquest es poden carregar fitxers i converses per treballar amb ells.

Els usuaris podran conversar directament amb fluxos de treball existents o amb les personalitats -maneres d'interacció que aporten diferents tons o enfocaments a les respostes- sobre els arxius i instruccions.

Podran reprendre els treballs al punt on els van deixar, sense haver de reiniciar el context, sempre que sigui dins dels espais de treball, com explica la companyia a X.

Recentment, Grok ha incorporat novetats com la memòria, amb la qual pot recordar converses prèvies amb l'usuari per personalitzar-ne les respostes, i Grok Studio, que actua com a company de treball en el desenvolupament d'un projecte.