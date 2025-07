Apple corregeix dues vulnerabilitats d'iOS que han patit atacs "extremadament sofisticats"

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Apple ha distribuït una actualització d'iOS que corregeix dues errades de seguretat que han estat activament explotades i que posen en risc els usuaris del sistema operatiu mòbil.

La companyia tecnològica ha distribuït iOS 18.4.1 i iPadOs 18.4.1, dues actualitzacions destinades a corregir dues vulnerabilitats de dia zero identificades a CoreAudio i RPAC.

La primera, recollida com a CVE-2025-31200 i identificada pels equips d'Apple i Google Threat Analysis, s'explota amb un fitxer multimèdia manipulat que permet executar codi i provocar un problema de corrupció de memòria.

L'altre, per part seva, registrat com a CVE-2025-31201, ha estat identificat per Apple i permetia eludir l'autenticació de punter tenint capacitats de lectura i escriptura arbitràries.

Apple ha advertit que les dues vulnerabilitats s'han explotat activament "en atacs extremadament sofisticats contra objectius individuals específics d'iOS".