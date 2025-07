TikTok s'uneix a la moderació basada en les notes de la comunitat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

TikTok s'ha unit a la moderació basada en la comunitat amb les seves 'Notes al peu', destinades a oferir context en els continguts que es publiquen a la xarxa social a partir de l'aportació col·lectiva dels usuaris.

Les 'Notes al peu' és el nom que reben les 'Notes de la comunitat' a TikTok, una manera de moderar que "aprofitarà el coneixement col·lectiu de la comunitat, cosa que permet als usuaris afegir informació rellevant al contingut de la plataforma", ha explicat al seu bloc de notícies.

Estaran disponibles per als vídeos curts, dins d'una prova que arrencarà als Estats Units, on té més de 170 milions d'usuaris, i per a la qual TikTok ja busca persones que es vulguin unir com a col·laboradors.

Els candidats han de tenir més de 18 anys, i han de portar a la plataforma més de sis anys, sense que s'hi hagin reportat violacions de les Pautes de la comunitat.

Aquestes 'Notes al peu' seguiran un sistema semblant al de les 'Notes de la comunitat' de X i Meta, ja que busquen trobar l'equilibri entre opinions diferents. Els col·laboradors podran deixar comentaris i votar la utilitat d'una nota, i només les que siguin "útils" es mostraran a la resta d'usuaris de la xarxa social, que un cop publicades, també les podran votar.

"Com més notes al peu s'escriguin i es qualifiquin sobre diferents temes, més intel·ligent i eficaç serà el sistema", assegura la companyia.