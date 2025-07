Tiktok mostra ressenyes de llocs a l'estil de Google Maps

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

TikTok ha començat a mostrar ressenyes de llocs, a l'estil de Google Maps, directament a la pestanya de comentaris dels vídeos, que dona accés a descripcions, fotos i puntuacions dels usuaris de la xarxa social.

ByteDance sap que els usuaris de la seva xarxa social la fan servir com a mitjà per obtenir informació, no només per veure vídeos i descobrir amb ells noves tendències, com a part dels canvis en els hàbits cerca a Internet de les generacions més joves.

Per aprofundir en la cerca, Tiktok ha mostrat ressenyes de llocs, com informen TechCrunch. Aquestes apareixen a la pestanya de comentaris dels vídeos, i inclouen imatges, descripcions i una puntuació amb estrelles.

La novetat, que forma partd'unaa prova,s'assemblaa a les ressenyes que ja ofereix Google Maps. Des de les ressenyes també es pot fer clic al nom d'usuari dels qui les han escrit, per accedir als seus perfils.