Google elimina els dominis de països del seu buscador

Google ha anunciat l'eliminació de la terminació nacional del domini del cercador i la unificació del trànsit de cerca al domini principal, google.com, cosa que, assegura, no afectarà l'experiència dels usuaris.

La web del cercador de Google, google.com, ha tingut durant anys una terminació diferent per a cada país, com google.ng a Nigèria o google.com.br al Brasil; un domini nacional ideat per impulsar les cerques de contingut local.

Aquests dominis, però, desapareixeran gradualment en els pròxims mesos, com ha informat Google al seu bloc oficial. El canvi serà principalment visual, ja que la terminació nacional deixarà de veure's a la barra d'adreces del navegador.

El motiu es troba en les millores fetes per Google en la recerca amb els anys, i especialment el 2017, quan va començar a oferir la mateixa experiència local al domini nacional i al principal del seu cercador.

"Gràcies a aquesta millora, els dominis a escala de país ja no són necessaris", assegura. Per això, redirigiran el trànsit dels dominis nacionals a google.com per "optimitzar l'experiència dels usuaris a la Cerca".