WhatsApp notificarà quan els usuaris canviïn de nom i prova una funció de memòria per Meta AI

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

WhatsApp està treballant en una nova funció amb la qual advertirà als usuaris quan una persona hagi canviat de nom en la xarxa social, de cara a evitar possibles confusions en els xats, al mateix temps que ha començat a provar una funció de memòria per al seu assistent Meta AI.

La plataforma de missatgeria instantània propietat de Meta continua desenvolupant noves característiques per a millorar l'experiència dels usuaris en la plataforma, amb novetats que es preveu que arribin tant per a la versió de sistema operatiu Android com iOS.

En aquest sentit, WhatsApp ha començat a desenvolupar una funció ideada per a notificar quan un usuari actualitzi el seu nom en la xarxa social, de manera que els seus contactes es mantinguin informats d'aquests canvis per a evitar possibles confusions dins de, per exemple, un xat grupal.

Així ho ha pogut comprovar el mitjà especialitzat WaBetaInfo després d'analitzar l'última actualització beta (25.11.10.72) de WhatsApp per a iOS, encara que es tracta d'una novetat que també va ser identificada anteriorment en l'actualització 2.25.4.11 de WhatsApp beta per a Android.

En aquest sentit, es tracta d'una funció que amplia la transparència dins de la xarxa social i, a més d'evitar confusions, també frena pràctiques com la suplantació d'identitat en les converses.

Així, cada vegada que un usuari configuri, modifiqui o elimini el seu nom en WhatsApp, s'enviarà una notificació de manera automàtica a la resta de persones a través dels xats que tinguin en comú. És a dir, la notificació apareixerà com un missatge generat pel sistema en la mateixa conversa per a informar els participants d'aquest canvi, amb un format similar a quan un usuari s'uneix o abandona un grup.

Igualment, es tracta d'una funció que no és opcional, per tant, s'activarà de manera automàtica punt per als usuaris que canviïn de nom, com per a les persones que rebin la notificació.

CAPACITAT DE MEMÒRIA PER A META AI



D'altra banda, WhatsApp també ha començat a provar la capacitat de memòria per al seu assistent d'intel·ligència artificial (IA) integrat, Meta AI, amb el qual permetrà oferir respostes més personalitzades i rellevants, en tenir en compte el tractat en converses anteriors amb l'usuari.

Amb aquesta nova capacitat, Meta AI podrà recordar informació com les preferències dels usuaris, els seus interessos personals o el mateix estil de converses. A més, els usuaris podran detallar les dades concretes que vulguin que siguin recordats pel 'bot', indicant a Meta AI que els recordi explícitament o guardant-los manualment en els detalls de la memòria de l'assistent.

D'aquesta manera ho ha compartit igualment el mitjà citat, des d'on han pogut accedir a aquesta capacitat després del recent llançament de l'actualització beta de WhatsApp per a Android 2.25.11.13, amb la qual la companyia ha començat a provar aquesta funció.

Així, els usuaris podran configurar que Meta AI recordi dades específiques com la seva professió o el seu passatemps favorit i, sobre la base d'això, el 'bot' utilitzarà aquesta informació a l'hora de generar les seves respostes, per exemple, per a oferir recomanacions basades en aquesta professió o suggeriments d'activitats relacionades amb el passatemps esmentat.