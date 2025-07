Android reiniciarà els 'smartphones' que es bloquegin durant 3 dies per millorar la seguretat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Google ha implementat una nova funció de seguretat per a 'telèfons intel·ligents' i tauletes Android, amb la qual reiniciarà automàticament els dispositius que hagin estat bloquejats durant tres dies consecutius, amb l'última actualització dels serveis de Google Play.

La tecnològica ha llançat la versió 25.14 dels serveis de Google Play, en la qual ha inclòs novetats relacionades amb la connectivitat dels dispositius, la seguretat i la gestió del sistema, entre altres qüestions.

En aquest sentit, respecte a les novetats de seguretat i privacitat dels dispositius, Google ha implementat una nova funció amb la qual reiniciarà els 'telèfons intel·ligents' i tauletes amb sistema operatiu Android de manera automàtica, sempre que hagin estat bloquejats durant tres dies de manera consecutiva.

Així ho ha compartit en la seva pàgina de notes de la versió del sistema de Google, on ha detallat que es tracta d'una funció pensada per a dispositius mòbils com a 'telèfons intel·ligents' i tauletes, per la qual cosa no afectarà la resta de dispositius Android, com les TV o PC.

En concret, aquesta característica agrega una capa més de seguretat al dispositiu, ja que, en reiniciar-lo, torna a un estat de Before First Unlock (BFU), és a dir, previ al primer desbloqueig, un moment en el qual les dades encara estan xifrades perquè no s'han desbloquejat, així com tampoc s'ha introduït la contrasenya o l'inici de sessió biomètric i, per tant, és més complicat accedir a aquesta informació sensible.

D'aquesta manera, si el telèfon o la tauleta no s'han utilitzat en més de 72 hores, es reiniciaran de manera automàtica de cara a mantenir-se en un estat més protegit fins que tornin a ser utilitzats, evitant així que puguin ser 'hackejats' malgrat estar bloquejats.

S'ha de tenir en compte que es tracta d'una funció de seguretat que ja s'ha integrat en altres dispositius, com és el cas dels iPhones amb iOS 18.1 i la funció de reinici d'inactivitat. Precisament, aquesta opció reinicia l'iPhone quan passen 96 hores des que l'usuari va desbloquejar el dispositiu per primera vegada després d'encendre'l.

Amb tot això, la nova funció de reinici automàtic s'integrarà en els 'telèfons intel·ligents' i tauletes Android amb el llançament de les novetats dels Serveis de Google Play amb la versió 25.14, que s'aniran implementant durant les pròximes setmanes.