Meta reprèn els seus plans d'entrenar la seva IA amb dades dels usuaris

Meta començarà a utilitzar en les pròximes setmanes el contingut compartit de manera pública en les seves xarxes socials per a entrenar la intel·ligència artificial (IA) que desenvolupa, per al que informarà de les dades que recull i la seva finalitat, i facilitarà un formulari per a oposar-se.

La companyia tecnològica ha reprès els seus plans d'utilitzar les dades dels usuaris adults dels seus serveis per a entrenar els seus models d'intel·ligència artificial, una cosa que entén que beneficiarà "tant a persones com a empreses".

Com ha informat aquest dilluns en una nota de premsa, començarà a usar les dades per a l'entrenament dels seus models en les pròximes setmanes, encara que abans, començant aquesta mateixa setmana, enviarà correus electrònics i notificarà a través de les aplicacions als usuaris per a explicar la situació.

En concret, ha assenyalat que utilitzarà els comentaris i les publicacions compartits de manera pública pels usuaris adults en les seves xarxes socials, però també interaccions amb Meta AI. Deixa fora les dades dels menors i dels missatges directes.

Així mateix, les notificacions inclouran un enllaç, que portarà a un formulari amb el qual els usuaris podran oposar-se al fet que Meta usi les seves dades per a l'entrenament.

Aquest anunci recupera els plans que la companyia va acabar suspenent a l'estiu de l'any passat, quan va cancel·lar el llançament dels seus models a la Unió Europea degut les regulacions aprovades quant a l'ús de la IA i les dades dels usuaris.

Això segueix al dictamen emès al desembre pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD), que va confirmar que l'enfocament original de Meta complia amb les seves obligacions legals, i als treballs fets des de llavors amb la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda (IDPC).