La intel·ligència artificial de Google ajuda els científics a comprendre als dofins

La tecnologia de Google forma part d'un projecte que busca identificar patrons acústics en les comunicacions entre dofins amb l'objectiu de comprendre les interaccions socials entre aquests mamífers.

Els dofins fan espetecs, xiulen i expulsen dolls sobtats d'aigua per a comunicar-se entre ells. Encara que la comunitat científica ha aconseguit relacionar alguns sons amb comportaments concrets (es diuen pel seu nom, es cortegen, barallen, etc.), encara falta molt per a interpretar de manera precisa el seu llenguatge.

Per a ajudar en la recerca, Google ha presentat DolphinGemma, una versió dels seus models lleugers i oberts desenvolupada específicament per a analitzar els sons que emeten els dofins i identificar patrons i estructures que aplanin el camí a la comprensió entre espècies.

DolphinGemma és un model d'aproximadament 400 milions de paràmetres i utilitza el tokenitzador SoundStream, que representa eficientment els sons dels dofins, que després són processats per una arquitectura de model adaptada a seqüències complexes, com explica la companyia en el seu blog oficial.

El model s'executa directament en un dispositiu Píxel, on s'analitza el so dels dofins en temps real. Primer s'ha treballat amb Píxel 6, encara que la següent versió, que s'espera per a estiu, s'actualitzarà amb Píxel 9.

El 'telèfon intel·ligent' funciona, a més, dins d'un ordinador submarí anomenat XAT, que ajuda a establir un vocabulari més simple amb el qual els dofins puguin comunicar-se amb els humans.

"En proporcionar eines com DolphinGemma, esperem donant als investigadors de tot el món les eines per a extreure els seus propis conjunts de dades acústiques, accelerar la cerca de patrons i aprofundir col·lectivament la nostra comprensió d'aquests mamífers marins intel·ligents", ha expressat la companyia.