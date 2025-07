Google Maps desa les captures de pantalla com una llista de llocs per visitar sobre el mapa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Google ha anunciat noves funcions que ajuden a planificar un viatge mitjançant l’ús del Buscador i de Google Maps, que permeten obtenir un itinerari i convertir captures de pantalla en un llistat de llocs per visitar.

Gemini impulsa la Vista creada amb IA (AI Overviews) en el Buscador, unes respostes ràpides amb resums que recentment han arribat a Espanya i que, als Estats Units, s’han actualitzat per facilitar l’organització de viatges.

En concret, la novetat, disponible en anglès, genera un itinerari detallat amb imatges, rutes a seguir i llocs a visitar, inclosos restaurants, així com les ressenyes que altres usuaris han deixat a Google Maps, a partir de la petició de l’usuari.

Aquest itinerari es pot exportar per compartir-lo a través de Docs o Gmail, o tenir-lo disponible a Google Maps per consultar-lo sobre la marxa, tal com ha explicat Google al seu blog oficial.

Google Maps també introdueix una altra novetat per a viatges de la mà de Gemini, que permet desar les captures de pantalla que es fan de pàgines web i xarxes socials i convertir-les en punts concrets sobre el mapa, com una mena de llista de desitjos, de llocs per visitar.

Aquesta novetat per a les captures de pantalla està disponible en anglès als Estats Units dins de l’aplicació per a iOS. Aviat arribarà a Android.

A més, Google ha recordat els serveis i eines que ja faciliten als usuaris la preparació d’un viatge. Per exemple, les capacitats de traducció i d’oferir informació de Google Lens per conèixer més sobre el lloc que s’està visitant, o l’ús del chatbot Gemini per buscar inspiració.