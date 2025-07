ChatGPT augmenta la capacitat de memòria i podrà recordar converses anteriors

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

OpenAI ha millorat les capacitats de memòria del seu 'bot' ChatGPT, que ara adapta les seves respostes sobre la base del contingut tractat en converses anteriors amb l'usuari, de cara a oferir resultats més precisos i personalitzats.

La companyia dirigida per Sam Altman ja va llançar una funció de control de memòria per a ChatGPT a l'abril del passat any, una opció amb la qual els usuaris poden sol·licitar que el 'bot' memoritzi alguns temes tractats en els xats perquè els recordi en converses futures i, així, ofereixi respostes més útils.

Ara, OpenAI ha actualitzat la capacitat de memòria de ChatGPT agregant la possibilitat que recordi converses anteriors al complet, amb el que podrà adaptar les seves respostes als temes tractats amb els usuaris per a millorar la interacció i oferir resultats més precisos.

Així ho ha anunciat el mateix CEO de la tecnològica, Sam Altman, en una publicació en X (antic Twitter), on ha explicat que han millorat "molt" la memòria de ChatGPT perquè ara "pot consultar totes les converses passades".

En concret, el directiu ha subratllat que es tracta d'una funció que avança cap a un dels objectius de la companyia, com és que els sistemes d'IA coneguin als usuaris al llarg de la seva vida i "es tornin extremadament útils i personalitzats".

Aquesta funció apareix en la configuració de ChatGPT com 'Referenciar records guardats' i permetrà que el 'bot' afegeixi context de les converses anteriors en els seus resultats de generació de text, veu i imatges. Amb això, s'oferiran respostes més personalitzades en una conversa fluida, sense necessitat de repetir la informació compartida anteriorment, com els gustos dels usuaris, les seves necessitats o fets passats.

S'ha de tenir en compte que es tracta d'una opció configurable, per la qual cosa els usuaris podran triar si desitgen que ChatGPT recordi les seves converses o no. Igualment, també podran utilitzar el xat temporal si es desitja tenir una conversa concreta que no faci servir ni afecti la capacitat de memòria.

De moment, es tracta d'una millora que s'ha llançat per als usuaris subscrits a la versió Pro de ChatGPT i s'estendrà "pròximament" per als usuaris que utilitzin la versió Plus. No obstant això, la companyia ha detallat que no està disponible per a les regions de la Unió Europea, el Regne Unit, Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein.