YouTube dona suport a la llei estatunidenca que aborda els 'deepfakes' no autoritzats

YouTube ha mostrat el seu suport a la Llei NO FAKES estatunidenca, que estableix contencions i aborda els danys associats al contingut generat per intel·ligència artificial (IA) que representa persones reals.

La plataforma de vídeo en 'streaming' veu en la IA una "eina poderosa" que pot ajudar a impulsar la creativitat, i per això no prohibeix el seu ús. Però sap que també s'utilitza per a danyar a les persones, sobretot amb els continguts generats que repliquen la imatge i la veu de manera realista, la qual cosa es coneix com a 'deepfake'.

En aquest escenari, considera que "les plataformes tenen la responsabilitat d'abordar aquests desafiaments de manera proactiva" i per això, a més, de crear eines de control i llançar un sistema de privacitat que abordi la gestió del contingut sintètic, també creuen que és important donar suport als projectes "que aborden llacunes legals" entorn d'aquesta mena de continguts.

Als Estats Units, Google ja secunda TAKE IT DOWN Act, que busca dotar d'eines a les víctimes d'imatges explícites no consensuades", com els 'deepfakes' pornogràfics, perquè puguin combatre el mal generat; inclou penes per als qui difonen conscientment aquest material i obliga les plataformes digitals a eliminar-lo.

Ara, YouTube ha anunciat el seu suport a Llei NO FAKES Act, en considerar que "se centra en la millor manera d'equilibrar la protecció amb la innovació: atorgant a les persones la facultat de notificar a les plataformes sobre les imatges generades per IA que considerin que han d'eliminar-se", com explica en el seu blog oficial.

La companyia defensa que la notificació és "fonamental" perquè ajuda a les plataformes "distingir entre contingut autoritzat i falsificacions nocives" amb la finalitat de prendre decisions informades.

La llei, presentada per pels senadors Chris Coons (demòcrata per Delaware) i Marsha Blackburn (republicana per Tennessee), pretén abordar els danys associats amb les rèpliques digitals no autoritzades, que poden, a més, utilitzar-se per a enganyar o tergiversar fets de la realitat.