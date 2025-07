WhatsApp millora les videotrucades i permet als administradors compartir vídeos breus als canals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

WhatsApp ha millorat la qualitat de les trucades de vídeo, perquè tinguin menys interrupcions, i permet als administradors dels canals compartir les seves novetats en vídeos breus.

WhatsApp ha actualitzat el seu servei de missatgeria per introduir noves funcions en les converses i trucades i millorar l'experiència als canals, com recull al bloc oficial.

La companyia ha millorat la tecnologia que fa possible les trucades dins de l'aplicació, perquè experimentin menys interrupcions i tinguin una millor qualitat d'imatge. A això s'hi afegeix la detecció de banda ampla, que actualitza el vídeo a qualitat HD.

En les trucades de vídeo, ara és possible ampliar la imatge a la pantalla amb els dits, una novetat que ha arribat a iOS, igual que altres novetats centrades en els xats, com la possibilitat d'escanejar documents i d'establir WhatsApp com l'app de missatgeria per defecte.

Els canals permeten obtenir una transcripció de les actualitzacions que s'han compartit amb missatges de veu. Els administradors, a més, poden compartir novetats en vídeos breus de fins a 60 segons i compartir un QR únic que redirigeix al canal.