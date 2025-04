Instagram millorarà la cerca de contingut

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Instagram millorarà l'apartat de cerca de la xarxa social perquè sigui més senzill localitzar contingut, ara que estan invertint més a l'equip dedicat a això.

Instagram potenciarà l'apartat de cerca de contingut, com ha confirmat el director executiu, Adam Mosseri, en una entrevista al podcast 'Build your Tribe'.

Mosseri ha reconegut que "hi ha molt contingut sorprenent", però que la cerca "no és gaire bona a Instagram". Per això, "han enfortit recentment" l'equip que s'hi dedica, que ja compta amb més recursos.

També estan treballant perquè "el contingut dels creadors a Instagram aparegui als resultats de cerca de Google i altres cercadors".

Aquests treballs semblen seguir la tendència de canvi en els hàbits de recerca a Internet, per la qual cosa les generacions més joves ja no acudeixen a Google sinó a les seves xarxes socials de referència, és a dir, TikTok i Instagram, per trobar alguna cosa i informar-se'n.