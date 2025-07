Google estén les alertes de detecció de trucades fraudulentes als rellotges Pixel

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La funció de detecció d'estafes dels telèfons Pixel s'ha ampliat als rellotges de la marca Google perquè els usuaris puguin comprovar si la trucada entrant és malintencionada des del canell.

La detecció d'estafes (Scam Detection) és una eina impulsada pel model d'intel·ligència artificial Gemini Nano que detecta patrons de conversa habitualment associats amb les estafes.

Es va dissenyar inicialment per als dispositius Pixel 9, encara que els usuaris amb terminals Pixel 6 i posteriors també poden fer servir Scam Detection gràcies a altres models d'aprenentatge automàtic de desenvolupament propi.

Ara, Google ha anunciat la compatibilitat d'aquesta eina de seguretat amb els rellotges Pixel Watch 2 i 3. Està disponible primer per a trucades en anglès als Estats Units, on els usuaris poden protegir-se de "les trucades d'estafadors amb només una ullada al canell", com recull a la pàgina d'Ajuda de Pixel Watch.

Aquesta funció requereix que el rellotge estigui vinculat mitjançant Bluetooth al dispositiu de la família Pixel 9 amb la funció, i que l'usuari l'activi. Un cop fet, en cas de detectar la trucada fraudulenta, emetrà un xiulet, encara que si l'amenaça és més gran, l'alerta farà servir una notificació, so i vibració.