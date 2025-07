Vimeo ofereix als creadors una plataforma per compartir continguts a l'estil Netflix

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Vimeo ha anunciat un servei per als creadors que els permetrà tenir la seva pròpia "experiència de streaming a l'estil Netflix", a través d'un canal on podran personalitzar i utilitzar per distribuir-ne el contingut i monetitzar-los. Vimeo Streaming és una plataforma per a creadors de contingut que permet desplegar un servei de subscripció sense necessitat de tenir coneixements en programació i que dóna accés a eines de monetització.

La companyia considera que aquest servei beneficiarà principalment creadors i empreses de l'entreteniment, que podran personalitzar el canal i arribar a audiències en mòbil, aplicacions web i aplicacions per a TV. Aquesta "experiència de streaming professional a l'estil Netflix" inclou proteccions contra les descàrregues il·legals dels continguts i la tecnologia de geobloqueig per restringir l'accés, explica Vimeo al bloc oficial.

Vimeo Streaming també ofereix vídeo a 4K, retransmissió en directe, traduccions de subtítols amb intel·ligència artificial en 36 idiomes. I pel que fa a la monetització, la possibilitat d'introduir anuncis, membres, lloguer de vídeo i eines d'anàlisi i gestió d'audiències.