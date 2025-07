Soundcore Sleep A20 ajuda a concentrar-se i dormir amb auriculars sense fils

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Anker té en el seu catàleg d'accessoris una sèrie d'auriculars sense fils dissenyats per a facilitar la relaxació i permetre un descans reparador a prova de roncs, Soundcore Sleep, amb el suport d'una aplicació mòbil que també monitora el somni.

El model més recent és Soundcore Sleep A20, que hem tingut l'oportunitat de provar en Portaltic. L'experiència parteix amb un auricular true wireless amb el coixinet fabricat en un material molt agradable al tacte, el mateix que Anker ha utilitzat en el ganxo que el subjecta a l'orella, per a millorar l'estabilitat.

Presenta un disseny ergonòmic, encara que no difereix molt del d'altres auriculars true wireless del mercat, i lleuger, que s'ajusta bé (si la grandària del coixinet és l'adequat) i ofereix bloqueig passiu de soroll, reduint-ho, encara que sense eliminar-ho per complet, ja que aquest no sembla ser la seva comesa.

Ho acompanya una funda circular, també fabricada en un material que se sent suau al tacte, molt lleugera, que a penes ocupa espai. Amb ella, els auriculars ofereixen fins a 80 hores d'autonomia, fins a 14 hores d'ús amb una sola càrrega, segons indica Anker, encara que sense arribar a calcular les hores d'ús, és cert que té autonomia més que suficient per a aguantar la nit i part de la jornada de treball abans de necessitar carregar-los de nou.

Els auriculars són senzills de posar. Si no estàs acostumat a usar aquest tipus de dispositiu poden resultar una mica incòmodes al principi, però la seva grandària, pes i la flexibilitat del material amb què estan fetes els coixinets i el ganxo fan que sigui fàcil acostumar-se a ells. I ja només posar-los esmorteeix de manera notable el soroll ambient.