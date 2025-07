Microsoft compleix 50 anys: principals innovacions, des dels sistemes operatius fins als PC amb IA

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Microsoft celebra 50 anys de vida, mig segle d'innovació tecnològica que abasta des de la creació d'un 'programari' per a un dels equips que van popularitzar els ordinadors personals en la dècada dels 70 fins a l'aparició d'una nova categoria de producte impulsada per processadors dedicats a la intel·ligència artificial.

Bill Gates i Paul Allen són els artífexs de Microsoft (o Micro-soft, també en els seus inicis), una empresa dedicada a la programació, responsable del 'programari' amb el qual funcionava l'ordinador personal Altair 8800.

L'empresa va néixer el 4 d'abril de 1975, encara que el seu popular sistema operatiu, Windows, encara trigaria deu anys a aparèixer. Abans, van desenvolupar MS-DOS per a IBM, basat en línia de comandos, que es convertiria en l'estàndard de la indústria fins a 1990.

Windows va proposar una interfície gràfica més amable amb els usuaris, que amb el temps es va anar actualitzant i acompanyant de noves categories de 'programari', com els programes d'ofimàtica i productivitat recollits en el paquet d'Office i per a desenvolupadors en Visual Studio, entre altres.

El llançament de Windows 95 en 1995 va marcar una fita en el sistema operatiu de la companyia per les novetats que va introduir: el so distintiu d'inici, la barra de tasques, la paperera de reciclatge i els accessos directes en l'escriptori. Va facilitar també la instal·lació de 'maquinari' amb un sistema plug and play. Els 7 milions de vendes que va tenir a tot el món ho van convertir en el sistema operatiu més popular.

En aquests anys, la cartera de Microsoft ha crescut amb el temps, de la mà de la divisió de videojocs sota la marca Xbox (2001); l'adquisició de Skype (2011), el servei de videotelefonades més popular de la primera dècada dels 2000; l'arribada al mercat dels equips Surface (2012); la compra de la xarxa social professional Linkedin (2016); el seu primer controlador accessible per a Xbox (2018); i el desenvolupament del xip Majorana 1, per a impulsar la computació quàntica, entre altres.

La companyia es va introduir en la computació en el núvol amb Azure en 2008, i un any després va llançar el seu cercador propi, Bing. L'aliança amb OpenAI en 2019 va permetre treballar en un model de llenguatge que donaria lloc a l'era de la IA generativa.

Aquesta tecnologia va reinventar la cerca en Bing i Edge, impulsa la nova versió de Copilot, l'assistent de Microsoft, i ha inaugurat una nova categoria de producte, els Copilot+ PC, que compten en l'interior amb una unitat de processament neuronal (NPU) per a centrar-se en les funcions d'intel·ligència artificial.