Windows 11 permet instal·lar actualitzacions de seguretat sense haver de reiniciar l'ordinador

Windows 11 ja permet instal·lar actualitzacions de seguretat que són efectives de manera immediata i que no requereixen reiniciar l'ordinador, permetent que l'usuari el segueixi fent servir durant el procés.

Microsoft ha inclòs a la versió 24H2 de Windows 11 Enterprise l'actualització de pegats en calent ('hotpatching'), una novetat que pretén agilitzar l'arribada de correccions de seguretat minimitzant les interrupcions per als usuaris.

'Hotpatching' ofereix "protecció immediata", ja que l'actualització comença a funcionar amb la seva instal·lació, i s'ofereix "el mateix nivell de pegats de seguretat que les actualitzacions de seguretat estàndard mensuals publicades el segon dimarts de cada mes", explica la companyia a la pàgina de la comunitat tecnològica.

No requereix que l'equip es reiniciï, cosa que permet que els usuaris puguin continuar fent servir els seus ordinadors mentre s'instal·len les actualitzacions.

Actualitzacions en cicles trimestrals

Aquest tipus d'actualitzacions es distribuiran en cicles trimestrals als equips que siguin compatibles, en els mesos posteriors a la instal·lació de l'actualització de seguretat mensual (gener, abril, juliol i octubre).

Segons ha apuntat Microsoft, "aquest cicle redueix la quantitat de reinicis necessaris per a les actualitzacions de Windows de dotze a només quatre per any, gràcies a vuit actualitzacions de pegats planificades anualment".