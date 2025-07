Qualcomm presenta un software de vídeo intel·ligent per a les càmeres de vigilància

Qualcomm presenta un software de vídeo intel·ligent per a les càmeres de vigilànciaAgències

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Qualcomm ha presentat un nou 'programari' de vídeo intel·ligent com a servei (IVSaaS), que porta la intel·ligència artificial (IA) generativa a les càmeres de vigilància per a millorar la seguretat i l'eficiència operativa.

IVSaaS és una solució de Qualcomm dirigida a les empreses basada en Dragonwing AI On-*Prem Appliance que "simplifica la supervisió de vídeo, mitjançant l'execució de dades confidencials i càrregues de treball d'IA en les instal·lacions, garantint la privacitat i la seguretat", com explica en una nota de premsa.

Ofereix capacitats avançades per a la detecció d'objectes, el seguiment de persones i la detecció de rostres, i utilitza els algorismes de Focus AI -recentment adquirida per Qualcomm- per a fer anàlisi en temps real.

La companyia també ha destacat la possibilitat de consultar les fonts de vídeo de centenars de càmeres amb llenguatge natural, la qual cosa facilita i agilitza la recuperació de seqüències rellevants.

IVSaaS de Qualcomm admet implementacions de cambres tant en les instal·lacions com directament en el núvol, i aprofita els sistemes de càmeres de vídeo existents, així com les noves construccions amb processadors Qualcomm Dragonwing.