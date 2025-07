Nintendo Switch 2 serà compatible amb renderitzat DLSS i traçat de raigs

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La nova videoconsola de Nintendo, Switch 2, serà compatible amb les tecnologies d'escalat d'imatge DLSS i traçat de raigs, que impulsen millores en la qualitat de la imatge dels videojocs.

Nintendo ha presentat aquesta setmana la seva nou videoconsola híbrida, que millora el rendiment respecte de la primera Switch i incorpora noves funcionalitats, com el mode ratolí per als comandaments i les opcions de joc amb amics de GameChat.

En la seva presentació, algunes característiques de Switch 2 van quedar en l'aire, com el processador, encara que Nintendo recull en la fitxa tècnica de la consola que integra un processador personalitzat fabricat per Nvidia.

De la mà del fabricant de semiconductors, Switch 2 també utilitza la tecnologia de renderitzat neuronal DLSS, segons va confirmar la companyia en una roda de premsa posterior a la presentació a la qual va assistir IGN. També va confirmar que la GPU de la consola suporta la tecnologia de traçat de raigs.

Nvidia, per part seva, també ha confirmat en el seu blog oficial la presència de totes dues tecnologies i el suport per a la resolució 4K en el mode TV i 1080p a 120 fps en el mode portàtil, així com per a la tecnologia d'alt rang dinàmic.

Pel que fa a la GPU, ha assenyalat que compta amb nuclis dedicats RT, per al traçat de raigs, que dota de major realisme a la imatge; i Tensor, encarregats de la intel·ligència artificial, per a impulsar DLSS i altres característiques en les funcions socials, com el seguiment facial i l'eliminació del fons.

El mode de joc portàtil, a més, utilitza Nvidia G-Sync per a introduir la freqüència d'actualització variable.