Roblox amplia els controls parentals a la plataforma

Roblox ha ampliat els controls que permeten als pares gestionar l'experiència dels seus fills en aquesta plataforma de joc perquè també puguin bloquejar experiències i persones de la llista.

L'actualització dels controls parentals de Roblox inclou tres noves eines amb què els adults poden limitar els contactes i les experiències a què accedeixen els seus fills.

"Sabem que els nens es desenvolupen en diferents etapes i que els pares tenen diferents nivells de comoditat respecte a quant de temps passen els seus fills en línia, on ho passen i amb qui", explica la companyia al bloc oficial.

Per això, els pares ara poden veure la llista completa d'amics dels seus fills i bloquejar aquells que considerin que no són de fiar, per evitar la comunicació mitjançant missatges directes. També compten amb la possibilitat de denunciar si consideren que algú no segueix les normes de Roblox.

Com a complement del nivell de maduresa de contingut del compte, que estableix el tipus d'experiències a les quals els menors poden accedir, Roblox permet als pares bloquejar experiències concretes.

A això s'hi uneix la possibilitat de veure el temps que els menors passen a la plataforma a través de les 20 experiències en què els seus fills han passat més temps durant la setmana.