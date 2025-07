Nintendo presenta el nou Mario Kart World que s'estrenarà el 5 de juny

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Nintendo ha presentat Mario Kart World, el nou títol en què els jugadors podran conduir per diversos circuits emmarcats en un nou món, amb fins a 24 jugadors i amb noves funcions com la modalitat lliure o la modalitat de supervivència, i que arribarà en exclusiva per a la nova consola Nintendo Switch 2, a partir del 5 de juny.

A més de presentar la seva nova consola Nintendo Switch 2, la companyia ha aprofitat el Nintendo Direct celebrat aquest dimecres per donar a conèixer els nous títols que arribaran al nou maquinari al llarg d'aquest any 2025.

En aquest sentit, Nintendo ha presentat Mario Kart World, un nou títol de la saga Mario Kart en què els circuits estan ubicats en un "món immens" amb una àmplia varietat d'escenaris. Així, els jugadors podran conduir pràcticament per qualsevol part del circuit, en curses en què participaran fins a 24 personatges.

Igualment, s'han afegit nous formats de joc com la modalitat lliure, que elimina les barreres del circuit i es pot jugar en mode multijugador. Així mateix, s'incorporen vehicles dissenyats per a condicions climatològiques concretes, com ara motos de neu o vehicles d'aigua.

Una altra novetat és la manera de supervivència, amb què els usuaris podran competir amb altres jugadors i "conduir sense parar d'una part del món a la següent", superant les metes dels circuits per no quedar eliminat.

Amb tot això, el nou Mario Kart World estarà disponible a partir del dia de llançament de la nova consola Nintendo Switch 2 com a joc exclusiu per a aquesta consola, és a dir, el 5 de juny d'aquest any.

Nous jocs disponibles per a la Nintendo Switch

D'altra banda, Nintendo també ha presentat Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un nou joc exclusiu per a la nova consola que es llançarà en format digital, i amb què els usuaris podran provar i descobrir el funcionament de totes les noves funcions de la consola.

Durant l'esdeveniment de presentació la companyia japonesa ha avançat que hi haurà jocs ja disponibles per a Nintendo Switch, que es llançaran com una nova edició per a la nova consola Nintendo Switch 2, amb gràfics optimitzats i experiències actualitzades de joc, per integrar capacitats com la nova modalitat de ratolí dels Joy-Con 2 o les funcions de càmera.

És el cas de títols com Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition, que arribarà el 24 de juliol per a tots els jugadors, amb nous minijocs i, fins i tot, la capacitat d'aparèixer dins del joc, mitjançant l'ús de la nova càmera per a Nintendo Switch 2 com a complement.

Altres títols, com és el cas de The Legend of The Zelda: Breath of the Wild i The Legend of The Zelda: Tears of the Kingdom, també estaran disponibles per a la nova consola amb millores en la resolució. El mateix passa amb Kirvy i la Terra Oblidada, Metroid Prime 4: Beyond i Llegendes Pokémon:Z-A, que disposaran de les seves pròpies versions per a aquest nou maquinari.

Així mateix, els usuaris que ja disposin d'aquests títols a la versió per a Nintendo Switch, podran adquirir els paquets de millora per a les versions optimitzades per a Nintendo Switch 2.

D'altra banda, Nintendo ha presentat Drag x Dive, un nou joc dissenyat específicament per jugar amb la modalitat de ratolí dels Joy-Con 2, en què els usuaris hauran d'utilitzar els controladors per jugar a bàsquet sobre cadira de rodes, en partits de tres contra tres. Aquest joc estarà disponible a partir d'aquest estiu a través de Nintendo eShop.

Continuant amb les novetats, la companyia ha detallat els jocs de tercers que estaran disponibles a la nova Nintendo Switch 2 durant aquest any 2025, que inclou títols com Elden Ring: Tarnished Edition, Hades II, Street Fighter 6, Daemon X Machina, Split Fiction, EA Sports FC i Madden NFL, i Ho.

Seguint aquesta línia, altres videojocs com Bravely Default Flying Fairy HD, disponible des del dia de llançament de la consola i Hyrule Warriors, que arribarà aquest hivern, també estaran disponibles per a Nintendo Switch 2, juntament amb Cyberpunk 2077.

Els usuaris també podran accedir a jocs clàssics de Nintendo Game Cube, que arribaran en exclusiva a Nintendo Switch 2 amb la subscripció de Nintendo Switch Online juntament amb el Paquet d'expansió. Aquest paquet compta amb títols com The Legend of Zelda: The Wind Waker o F-ZERO GX, que estaran disponibles a partir del 5 de juliol.

A més de tot això, Nintendo ha avançat nous jocs que estan en desenvolupament, com és el cas d'una nova entrega de Kirby, amb Kirby Air Riders, i Duskloods, un nou títol multijugador dels creadors de Dark Souls i Elden Ring, FromSoftware, arribarà en exclusiva a Nintendo Switch 2 durant l'any vinent.

De la mateixa manera, la companyia també ha conclòs amb la presentació de Donkey Kong Bananza, un nou títol de plataformes amb el conegut personatge de Nintendo com a protagonista, que arribarà per a tots els usuaris el 17 de juliol per a la nova consola.