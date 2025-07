OpenAI avança el llançament d'un nou model obert amb raonament

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

OpenAI llançarà properament un nou model de llenguatge obert i per aconseguir que "sigui el més útil possible" ha demanat la col·laboració dels desenvolupadors i investigadors, a qui reunirà en diferents trobades, per incorporar-ne les valoracions.

La firma tecnològica es prepara per al llançament del seu "primer model de llenguatge de pes obert amb raonament des de GPT-2", amb l'objectiu de tenir-lo llest els propers mesos. El director executiu d'OpenAI, Sam Altman, assegura que abans del llançament avaluaran la nova manera "d'acord amb el marc de preparació" de l'empresa, però també que faran "treball addicional" que portarà a la modificació després del llançament.

L'objectiu és que el model sigui "el més útil possible" i per això, Altman ha anunciat que celebraran una sèrie de sessions a diferents parts del món amb desenvolupadors i investigadors, de les quals esperen obtenir els seus comentaris a aplicar. "Estem entusiasmats per veure què construeixen els desenvolupadors i com les grans empreses i els governs l'utilitzen on prefereixen executar un model ells mateixos", ha expressat al seu perfil a X (antiga Twitter).

Al febrer, OpenAI va anunciar un canvi en la seva estratègia de llançament de models d'IA, pel qual treuria GPT-4.5, el seu "últim model sense cadena de pensament", per unificar posteriorment les dues sèries de models d'intel·ligència artificial principals i llançar GPT-5 amb tecnologia d'o3, que facilitaran de manera gratuïta a ChatGPT.