Gmail facilita l'enviament d'emails xifrats

Gmail ha facilitat a les organitzacions i empreses l'enviament de correus electrònics xifrats d'extrem a extrem a qualsevol usuari a qualsevol bústia de correu electrònic, preservant els controls de sobirania de dades, privadesa i seguretat.

Google ha avançat en la democratització de la seguretat i la confidencialitat en la comunicació en organitzacions de totes les mides, en un context marcat per la complexitat dels estàndards i les solucions propietàries, i la necessitat de complir amb la sobirania de dades. Des d'aquesta setmana Gmail comença a implementar la possibilitat d'enviar correus electrònics amb xifratge E2EE dins de la mateixa organització. Les properes setmanes s'expandirà a qualsevol safata d'entrada de Gmail i, més endavant aquest any, a qualsevol adreça de correu electrònic, com ha informat la companyia tecnològica en una nota de premsa.

Gmail també incorpora altres millores de seguretat, com el mode predeterminat CSE, les etiquetes de classificació, la prevenció de pèrdua de dades (DLP) i un nou model d'intel·ligència artificial per a la protecció contra amenaces.

Aquesta novetat arriba quan Gmail celebra el 21è aniversari. L'1 d'abril del 2004 Google va anunciar el nou producte, un servei gratuït que la companyia va definir com un tipus de correu web basat en cerques. En aquell moment, tenia una capacitat d'emmagatzematge de fins a 1GB d'informació, és a dir, una quantitat equivalent a 50.000 pàgines de correu electrònic per a cada usuari.