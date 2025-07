DNI digital a Espanya: com descarregar l'app oficial

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El DNI digital espanyol permetrà portar aquest document en una aplicació mòbil que, ja abans d'estar disponible, comparteix nom amb una altra existent per a iOS i Android per a la mateixa finalitat, el que obliga a tenir cura per descarregar la que ha desenvolupat el govern espanyols i que compta amb el suport de policia nacional espanyola.

MiDNI és el nom de l'aplicació que permet des d'ahir utilitzar el DNI digital al telèfon mòbil per fer accions quotidianes que requereixen la seva acreditació presencial per al registre en un establiment hoteler, llogar un cotxe, assistir a un concert o per recollir un paquet de correos. És l'única aplicació amb suport legal per acreditar la identitat de manera equivalent al DNI espanyol físic, i està disponible a les botigues d'Apple i Google de manera gratuïta des d'ahir per poder-la descarregar.

No obstant això, Google Play i App Store ja compten amb una aplicació registrada, desenvolupada per International Eidas LLC., que també s'anomena el meu DNI, i que facilita als usuaris precisament el que puguin portar al mòbil el DNI i el passaport. Aquesta altra 'app' es descriu com una "versió de 'prova'" que "no té validesa a efectes legals" ni té "afiliació amb cap entitat governamental", com detalla a la botiga de Google. El seu responsable, especialitzat en el desenvolupament d'aplicacions d'identificació i signatura digital i amb seu de Delaware (Estats Units), també ha publicat 'iCERT - Certificat digital' i 'Apoderament APUD ACTA Movil', 'Torna APUD Acta' i Deudafix'.

Els enllaços per descarregar l'aplicació MiDNI que va anunciar el govern espanyol s'activen avui, tant a Google Play Store com a App Store, a primera hora del matí, segons ha informat policia nacional espanyola a través de X (antiga Twitter).

Els ciutadans primer hauran de registrar-se presencialment a la plataforma oficial del cos de seguretat espanyol, amb el DNIe i certificats digitals en vigor i d'un lector de targetes, per fer ús de l'app. Posteriorment, per acreditar la identitat, es generarà un QR signat i segellat per la policia espanyola que garanteix l'autenticitat de les dades mostrades en temps real i certifica que estan actualitzades i són vàlides en el moment de la verificació.

Tot i així, convé tenir en compte que la icona és diferent de la de l'aplicació no oficial amb el mateix nom, i que tampoc comparteixen desenvolupador. Per això, les autoritats avisaran i compartiran els enllaços per poder descarregar-ne la correcta.