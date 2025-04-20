ONUSIDA assevera que l'acord sobre pandèmies de l'OMS és "un primer pas crucial"
La directora executiva del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Winnie Byanyima, ha asseverat que l'acord per afrontar futures pandèmies aconseguit el dimecres 16 d'abril pels estats membres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) "no és una panacea", però sí "un primer pas crucial".
"Durant la Covid-19, a ONUSIDA observem amb horror com el món no va aprendre les lliçons de la sida, una pandèmia contra la qual fa dècades que lluitem. El consens aconseguit dimecres 16 d'abril és un primer pas crucial per garantir que el món no torni a cometre els mateixos errors i una prova que, en temps d'inestabilitat, la cooperació mundial pot ser beneficiosa per a la humanitat", ha afirmat a través d'un comunicat.
En aquest sentit, ha assenyalat que l'acord posa al centre els drets humans i prioritza la participació comunitària i els enfocaments integrals de la societat i del govern per a la preparació, prevenció i resposta davant de futures pandèmies.
Tot i que el document aprovat dona suport a l'accés equitatiu a vacunes, proves i medicaments vitals, ha lamentat que no inclogui les condicions sol·licitades pels països en desenvolupament pel que fa a les obligacions de transferència de tecnologia.
Al fil, ha comentat que el tractat "no és una panacea", ja que els seus resultats i efectivitat dependran del que faci cada estat membre una vegada que l'Assemblea Mundial de la Salut doni el vistiplau definitiu al text, al maig. Com ha detallat Byanyima, els països necessitaran marcs d'implementació "clars", que incloguin terminis per garantir que tothom pugui beneficiar-se d'un accés assequible a la innovació científica.
Si l'acord s'adopta i s'aplica, respectant-se tant en esperit com en lletra, ha insistit que "pot establir les bases" per a una resposta "més eficaç i equitativa" a futures crisis sanitàries, i garantir que la pròxima vegada que sorgeixi una amenaça de pandèmia, sigui enfrontada per un sistema de salut mundial "més just, més segur i més resilient".