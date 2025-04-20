Els problemes laborals empitjoren el somni dels treballadors i el de les parelles, segons un estudi
Els problemes a la feina poden afectar no només el somni dels empleats, sinó també el de les seves parelles, segons revela un nou estudi liderat per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) en col·laboració amb la Universitat d'East Anglia (Regne Unit) i la Universitat de Sevilla.
La investigació, publicada a la revista Journal of Interpersonal Violence, ha estudiat les vivències de treballadors espanyols i les seves parelles davant de problemes en l'àmbit laboral, trobant que l'insomni pot ser contagiós. Quan una persona pateix dificultats per dormir a causa de problemes laborals, la seva parella també experimenta alteracions al descans.
L'estudi indica que un dels factors clau és la tendència a pensar repetitivament en problemes laborals fora de l'horari de treball. Segons els investigadors, aquest patró de pensament impedeix la desconnexió mental necessària per a un descans adequat i, en prolongar-se en el temps, pot afectar el somni de la parella.
"Els efectes de l'estrès laboral són acumulatius i no es limiten a l'individu, sinó que impacten la vida en parella", ha explicat el professor Alfredo Rodríguez-Muñoz, investigador principal de l'estudi.
"Quan una persona experimenta problemes laborals i no aconsegueix desconnectar, la seva parella també pot patir alteracions en el son, ja sigui per interrupcions al descans compartit o per l'impacte emocional de conviure amb algú que no dorm bé", ha afegit l'investigador.
Per analitzar aquesta dinàmica, l'equip va fer dos estudis independents. Al primer, van seguir 147 empleats durant cinc dies consecutius, mesurant la seva exposició a problemes laborals, els seus nivells de pensament en problemes laborals i la qualitat del seu somni. Al segon, van analitzar 139 parelles durant un període de dos mesos per avaluar com l'insomni d'un dels membres podia afectar l'altre.
Els resultats van mostrar que les dificultats per agafar el son, els despertars nocturns i la interferència de l'insomni a la vida diària es poden transmetre entre els membres d'una parella. No obstant això, sembla que la satisfacció amb el somni és menys susceptible a aquest efecte.
Els investigadors recomanen que les empreses adoptin estratègies per reduir l'estrès laboral i fomentar una cultura organitzativa saludable. A més, suggereixen que els empleats practiquin tècniques de desconnexió psicològica, com ara establir límits entre la vida laboral i personal o dur a terme activitats de relaxació abans de dormir.