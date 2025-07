Un estudi afirma que una dieta rica en greixos afecta la memòria en només 3 dies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un nou estudi amb rates de la Universitat Estatal d'Ohio (EUA), publicat a la revista 'Immunity & Ageing', suggereix que només uns dies de dieta rica en greixos saturats podrien ser suficients per causar problemes de memòria i inflamació cerebral relacionada en persones grans.

Els investigadors van alimentar grups separats de rates joves i velles amb una dieta rica en greixos durant tres dies o tres mesos per comparar la rapidesa amb què es produeixen canvis al cervell davant la resta del cos quan se segueix una dieta poc saludable.

Com calia esperar, segons investigacions anteriors sobre diabetis i obesitat, la ingesta d'aliments grassos durant tres mesos va provocar problemes metabòlics, inflamació intestinal i canvis dràstics en els bacteris intestinals de totes les rates en comparació amb els que van menjar una dieta normal, mentre que només tres dies de dieta rica en greixos no va causar canvis.

No obstant això, pel que fa als canvis cerebrals, els investigadors van observar que només les rates més velles -tant les que van seguir una dieta rica en greixos durant tres mesos com les que només la van seguir tres dies- van obtenir mals resultats en proves de memòria i van mostrar canvis inflamatoris negatius al cervell.

Segons Ruth Barrientos, autora principal de l'estudi i investigadora de l'Institut de Recerca en Medicina del Comportament de la Universitat Estatal d'Ohio, els resultats desmenteixen la idea que la inflamació relacionada amb la dieta al cervell envellit sigui deguda a l'obesitat.

La major part de la investigació sobre els efectes dels aliments grassos i processats al cervell s'ha centrat en l'obesitat, però l'impacte d'una alimentació poc saludable, independentment de l'obesitat, roman en gran mesura inexplorat.

Les dietes poc saludables i l'obesitat hi estan relacionades, però no són inseparables. "En realitat busquem els efectes de la dieta directament al cervell. I demostrem que al cap de tres dies, molt abans que aparegui l'obesitat, es produeixen canvis neuroinflamatoris terribles", afirma Barrientos, també professora associada de Psiquiatria i Salut Conductual i Neurociència a la Facultat de Medicina de l'Estat d'Ohio.

"Els canvis a l'organisme de tots els animals es produeixen més lentament i en realitat no són necessaris per causar les alteracions de la memòria i els canvis al cervell. Mai hauríem sabut que la inflamació del cervell és la causa principal de les alteracions de la memòria induïdes per una dieta rica en greixos sense comparar les dues línies temporals", ha assenyalat.

Pitjor en el cas de les rates velles

Anys de recerca al laboratori de Barrientos han suggerit que l'envelliment provoca a llarg termini un 'ordi' del perfil inflamatori del cervell juntament amb una pèrdua de reserva de cèl·lules cerebrals per recuperar-se, i que una dieta poc saludable pot empitjorar les coses per al cervell en la gent gran.

El greix constitueix el 60% de les calories de la dieta alta en greixos utilitzat a l'estudi, cosa que podria equivaler a una sèrie d'opcions comunes de menjar ràpid: Per exemple, les dades nutricionals mostren que el greix constitueix al voltant del 60% de les calories d'una hamburguesa de restaurants de menjar ràpid.

Després de sotmetre els animals a dietes riques en greixos durant tres dies o tres mesos, els investigadors van dur a terme proves que avaluaven dos tipus de problemes de memòria comuns en persones grans amb demència i que es basen en regions separades del cervell: la memòria contextual mediada per l'hipocamp (el centre primari de memòria del cervell) i la memòria de por induïda que s'origina a l'amígdala (el centre de la por i el perill del cervell).

En comparació dels animals de control que menjaven pinso i amb les rates joves que seguien una dieta rica en greixos, les rates ancianes van mostrar comportaments que indicaven que tots dos tipus de memòria estaven alterats després de només tres dies d'ingesta d'aliments grassos, i els comportaments van persistir quan van continuar amb la dieta rica en greixos durant tres mesos.

Els investigadors també van observar canvis en els nivells d'una sèrie de proteïnes anomenades citocines al cervell de les rates envellides després de tres dies de menjar greix, cosa que indicava una resposta inflamatòria desregulada. Tres mesos després de seguir la dieta rica en greixos, alguns dels nivells de citocines havien canviat, però continuaven desregulats, i els problemes cognitius persistien a les proves de comportament.

"Una desviació dels marcadors inflamatoris basals és una resposta negativa i s'ha demostrat que perjudica les funcions d'aprenentatge i memòria", ha afirmat Barrientos.

Les rates joves no van perdre memòria

En comparació amb les rates que menjaven menjar normal, els animals joves i vells van guanyar més pes i van mostrar signes de disfunció metabòlica -mal control de la insulina i la glucèmia, proteïnes inflamatòries en el teixit adipós i alteracions del microbioma intestinal- després de tres mesos de dieta rica en greixos. La memòria i el comportament de les rates joves, així com el teixit cerebral, no es van veure afectats per menjar greix.

"Aquestes dietes provoquen canvis relacionats amb l'obesitat tant en animals joves com vells, però els animals joves semblen més resistents als efectes de la dieta rica en greixos sobre la memòria. Creiem que probablement es deu a la seva capacitat per activar respostes antiinflamatòries compensatòries, que no tenen els animals envellits", afirma Barrientos.

"A més, atès que la glucosa, la insulina i la inflamació adiposa augmenten tant en els animals joves com en els vells, no hi ha manera de distingir què està causant el deteriorament de la memòria només en els animals vells si ens fixem únicament en el que passa a l'organisme. L'important per a la resposta de la memòria és el que passa al cervell", explica la investigadora.