Una experta destaca que l'ús de bòtox és eficaç en el tractament d'alguns trastorns de la veu

L'especialista en Otorrinolaringologia Ana Machado Martín, de l'Hospital Quirónsalud San José de Madrid, ha destacat que l'ús de bòtox resulta eficaç en el tractament d'alguns trastorns de la veu, com ara la disfonia espasmòdica o la distonia laríngia, el tremolor essencial benigne i la disfonia tensional muscular.

L'ús de bòtox com a tractament per a algunes de les malalties, com les esmentades, ha demostrat que millora la qualitat de la veu, la fluïdesa d'aquesta, la capacitat de comunicació i, amb això, la qualitat de vida del pacient.

A les disfonies, el bòtox s'injecta a les fibres musculars, al voltant de les cordes vocals, impossibilitant l'alliberament de neurotransmissors, debilitant la contracció muscular i millorant la qualitat de la veu. En el tremolor essencial benigne, el bòtox s'actua paralitzant el múscul i el nervi del múscul on s'injecta (múscul tiroaritenoïdal), cosa que pot ajudar a reduir la freqüència dels tremolors.

"Per identificar correctament quina corda vocal pateix el trastorn i que la injecció es realitza al múscul correcte, s'utilitza l'electromiografia laríngia (EMG)", ha explicat per part seva el cap de Servei de Neurologia i Neurofisiologia Clínica, Alberto Pérez de Vargas Martínez, que ha subratllat que aquesta tècnica aporta seguretat en el tractament.

En la majoria dels casos, les injeccions de bòtox milloren la qualitat de la veu per un període aproximat d'entre tres i quatre mesos, moment en què s'ha de reprendre el procediment, i és recomanable, a més, incloure dins del tractament teràpies per a la rehabilitació de la veu.