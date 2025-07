Identifiquen la mutació d'un gen com a responsable dels trastorns del neurodesenvolupament

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un grup d'investigadors internacionals, liderats per l'Escola Icahn de Medicina en Mont Sinaí (els Estats Units), ha descobert que la mutació del gen no codificant RNU2-2, que fins ara havia passat desapercebut, és responsable dels trastorns del neurodesenvolupament més comuns com la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l'espectre autista, les malalties motores i epilèpsies.

Aquest descobriment ofereix "respostes" i "esperança" a milers de famílies que fa anys que busquen el diagnòstic d'una sèrie de trastorns de base genètica que es manifesten en la primera infància, i que poden provocar situacions altament discapacitants.

"Sabem per anys d'experiència en el suport a pacients i famílies amb malalties genètiques rares que rebre un diagnòstic com aquest pot canviar la vida i ser el primer pas per a posar en marxa el suport i l'atenció adequats", ha destacat el coordinador de la infraestructura IMPaCT-Genòmica, Ángel Carracedo, que ha participat en la recerca juntament amb els programes de malalties rares no diagnosticades ENoD-CIBERER i URDcat.

Després d'això, ha ressaltat que la xarxa d'hospitals participants en la infraestructura IMPaCT Genòmica i altres programes de malalties no diagnosticades poden aprofitar-se d'aquests "capdavanters" descobriments i millorar "ràpidament" les taxes de diagnòstic en l'àmbit local.

Els científics han assenyalat que els avanços en les tècniques de seqüenciació del genoma complet i l'exploració de regions no codificants en grans cohorts de pacients han suposat un recent i gran avanç en la genètica dels trastorns del neurodesenvolupament.

"Treballar amb dades genòmiques de cohorts grans de pacients ben caracteritzats fenotípicament, amb sistemes d'anàlisis massives i d'intercanvi de dades, brinda l'oportunitat d'accelerar el descobriment de noves troballes i validar-los ràpidament, com es demostra en aquest estudi en el qual col·laborem", ha assenyalat Carracedo.

L'equip d'investigadors, a partir del descobriment de l'any passat de la síndrome RNU4-2/ReNU, un dels tipus monogènics més comuns dels trastorns del neurodesenvolupament, ha aconseguit identificar aquesta nova síndrome relacionada que és causada per mutacions en el gen no codificant RNU2-2.

Després d'analitzar les dades de milers de persones amb trastorns del neurodesenvolupament s'han pogut trobar nou casos amb mutacions de 'novo' en aquest gen, als quals s'han sumat altres 16 casos fruit de l'anàlisi massiva d'altres vuit col·leccions de malalties rares no diagnosticades.

La identificació de les mutacions en RNU2-2 com a nova causa dels trastorns del neurodesenvolupament és "especialment notable" pel fet que consolida la importància biològica d'aquests gens en aquesta mena de patologies, perquè tendeixen a produir-se espontàniament en lloc d'heretar-se dels progenitors.

Per part seva, la col·laboradora de la coordinació de ENoD-CIBERER i IMPaCT-Genòmica, Beatriz Morte, ha expressat que aquest descobriment també possibilita noves recerques encaminades a explorar els mecanismes moleculars subjacents al trastorn.

L'experta també ha explicat que les síndromes RNU4-2/ReNU i RNU2-2 comparteixen similituds, però que els pacients amb síndrome RNU2-2 solen estar més afectats per l'epilèpsia.

"S'estima que la prevalença del trastorn RNU2-2 és aproximadament el 20% de la síndrome RNU4-2/ReNU, un dels tipus monogènics més comuns dels trastorns del neurodesenvolupament. Això significa que ha d'haver-hi milers de famílies afectades a tot el món", ha agregat.

Aquesta recerca ha servit igualment per a identificar una mutació distinta en RNU2-2 que tendeix a aparèixer en individus no afectats a mesura que envelleixen, la qual cosa pot tenir implicacions per a les afeccions relacionades amb l'edat.

Els programes espanyols involucrats en l'estudi són IMPaCT-Genòmica, amb prop de 2.000 pacients que provenen de totes les comunitats autònomes, i que és una iniciativa de l'Institut de Salut Carles III gestionada pel Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER), el Programa de Malalties no Diagnosticades del CIBER de Malalties Rares (ENoD-CIBERER) i el programa de malalties no diagnosticades de la Generalitat de Catalunya (URDCat). L'estudi també ha comptat amb la col·laboració d'equips del Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos i Islàndia.