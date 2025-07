Un estudi identifica "una de les claus" de l'alta agressivitat del càncer de pàncrees

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un estudi encapçalat per l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Mar de Barcelona, de l'Institut de Recerques Biomèdiques de Barcelona-CSIC-IDIBAPS, de la Mayo Clinic, de l'Institut de Biologia i Medicina Experimental (CONICET, Argentina) i del CaixaResearch Institute ha identificat "una de les claus" de l'alta agressivitat del càncer de pàncrees.

Publicat en la revista 'PNAS', demostra el paper de la proteïna Galectina-1 en el nucli de les cèl·lules que envolten el tumor en el càncer de pàncrees, els fibroblasts, contribuint a la seva activació, informa la Fundació La Caixa en un comunicat d'aquest dimarts.

"Es considera que aquest estroma és una peça clau en la biologia tan agressiva del càncer de pàncrees, ja que interactua amb les cèl·lules tumorals, les protegeix i impedeix l'acció dels fàrmacs", diu la coordinadora del Grup de Recerca en Noves Dianes Moleculars del Càncer de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Mar i del IIBB-CSIC-IDIBAPS, Pilar Navarro.

Segons afirma, les cèl·lules de l'estroma, en particular els fibroblasts, "produeixen substàncies que afavoreixen el tumor i faciliten el creixement i la disseminació".

Fins ara, s'havia identificat que els fibroblasts secretaven Galectina-1, una proteïna amb propietats protumorals, i ara aquest estudi demostra que aquesta molècula "també es troba a l'interior dels fibroblasts -en el nucli- on exerceix un paper clau en el control de l'expressió gènica".

Els investigadors han descobert com la Galectina-1 té la capacitat de regular l'expressió gènica d'aquestes cèl·lules a un nivell molt específic "sense modificar la seqüència de l'ADN, mitjançant control epigenètic".

Segons Navarro, un dels gens sobre els quals actua és KRAS, que en els tumors pancreàtics "juga un paper fonamental": aquest gen també es troba en les cèl·lules tumorals del 90% dels pacients, però en aquest cas, es troba mutat.

Noves estratègies



L'equip responsable de l'estudi ja havia identificat en estudis anteriors el paper destacat de la Galectina-1 en el càncer de pàncrees, però les noves funcions descobertes ara "obren la porta a dissenyar noves estratègies per a atacar aquest tipus de tumor".

Per a dur-ho a terme s'ha treballat amb mostres de pacients amb càncer de pàncrees i han dut a terme experiments in vitro amb línies de cèl·lules humanes fibroblàstiques, on han investigat els efectes de la inhibició tant de la proteïna com del gen KRAS.

La investigadora del centre de recerca de l'Hospital de la Mar i primera signant de l'estudi, Judith Vinaixa, destaca la rellevància d'aquests resultats: "Hem comprovat la importància del paper de la Galectina-1 en el nucli cel·lular dels fibroblasts, on regula l'expressió de múltiples gens importants per a la cèl·lula".

L'investigador del IBYME (CONICET) i del CaixaResearch Institute, Gabriel Rabinovich, explica que "els pròxims passos" de la recerca seran explorar combinacions terapèutiques que permetin inhibir la Galectina-1 tant extracel·lular com intracel·lular.