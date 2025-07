L'OMS adverteix que els avanços contra la malària estan en perill per les retallades dels EUA

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que els avanços per a l'erradicació de la malària estan en perill per les retallades de finançament als programes contra aquesta malaltia per part dels Estats Units, que en l'última dècada va aportar un 37% de la quantia econòmica a aquestes iniciatives.

L'agència sanitària global ha assenyalat que, només en 2023, van morir 600.000 persones per malària, el 95% d'elles a la Regió d'Àfrica de l'OMS. Al seu torn, ha destacat que la malaltia és prevenible i curable, sempre que hi hagi un diagnòstic i tractament adequats, de tal forma que les inversions destinades a aquest propòsit han evitat més de 2.000 milions de casos i gairebé 13 milions de morts des de l'any 2000.

No obstant això, ha alertat que ja hi ha hagut moments de la història en els quals s'ha interromput la prestació de serveis contra la malària, amb greus conseqüències, com va succeir durant la pandèmia de COVID-19 quan la suspensió de l'atenció va provocar uns 14 milions de casos i 47.000 morts addicionals per la infecció.

"La història ens ha demostrat el que ocorre si baixem la guàrdia contra la malària", ha assenyalat el director del Programa Mundial contra la Malària de l'OMS, Daniel Ngamije. "En 1969, es va abandonar l'esforç mundial d'erradicació, la qual cosa va provocar un repunt de casos i morts. Els líders mundials van trigar gairebé 30 anys a unir-se i recuperar l'impuls", ha afegit.

Encara que en l'actualitat s'ha restablert el finançament d'alguns programes contra la malària finançats pels Estats Units, les interrupcions han deixat greus deficiències. Per a l'OMS, si no s'actua de manera ràpida en les poblacions més vulnerables, les conseqüències podrien ser fatals.

Més de 30 països han patit interrupcions

En una anàlisi de l'organisme a les oficines dels països en els quals l'OMS treballa, es va observar que més de la meitat dels 64 països en els quals la malària és endèmica han informat d'interrupcions moderades o greus en els seus serveis d'atenció de la malària.

El Grup Assessor sobre Polítiques contra la Malària (MPAG, per les seves sigles en anglès) de l'OMS ha compartit informació relativa als desafiaments actuals i les mesures prioritàries adoptades pels països i els seus socis globals per a respondre a l'escassetat immediata de finançament.

Segons ha detallat, a principis d'abril de 2025, més del 40% de les campanyes de distribució de mosquiteres tractades amb insecticides, que han resultat fonamentals en les iniciatives de prevenció de la malària a Àfrica, dissenyades per a arribar a 425 milions de persones, s'havien retardat o corrien el risc de veure's frustrades, segons dades proporcionades pels programes nacionals contra la malària.

A més, gairebé el 30% de les campanyes de quimioprevenció de la malària estacional (QMP) per a protegir 58 milions de nens també es trobaven fora de termini. En molts països africans, les existències de proves de diagnòstic ràpid i medicaments han aconseguit nivells críticament baixos.

De la mateixa manera, les reduccions en el finançament amenacen de soscavar inversions crucials en innovació científica, incloses intervencions noves i millorades de prevenció, diagnòstic i tractament, així com en noves eines per a abordar la resistència als medicaments i als insecticides.

"No hem de permetre que els contratemps financers descarrilin l'agenda mundial contra la malària", ha asseverat el subdirector general de l'OMS, Jérôme Salomon, qui ha instat a totes les parts interessades a mantenir els seus compromisos, salvaguardar els plans nacionals i coordinar estratègies d'adaptació en resposta al canviant panorama del finançament.

Iniciatives nacionals

L'OMS ha informat que, a Nigèria, les autoritats han aprovat 200 milions de dòlars addicionals per al sector de la salut com a part d'un pla de despesa per a 2025, un esforç per a mitigar l'impacte de la recent suspensió de l'ajuda exterior dels Estats Units. En tota Àfrica, altres països estan enfortint els mecanismes de coordinació i prenent mesures per a tancar bretxes crítiques mitjançant l'ús de recursos interns.

Tant l'agència sanitària mundial com els seus associats han expressat el seu compromís de continuar fent costat als governs nacionals i a la societat civil per a assegurar un finançament sostingut i oferir solucions integrals que protegeixin les persones més vulnerables.

"Aquest és el moment de prendre decisions basades en dades, per a garantir que cada dòlar s'utilitzi amb prudència", ha apuntat la presidenta del MPAG, Dyann Wirth. "Les persones i comunitats que ja enfronten la pobresa i la vulnerabilitat sofriran les conseqüències d'aquestes retallades de finançament. Hem d'adoptar mesures centrades en l'equitat i defensar solucions sostenibles que no deixin a ningú enrere", ha agregat.

Al març de 2025, l'OMS i l'Aliança RBM per a posar fi a la malària van posar en marxa un grup de treball interinstitucional compost per experts tècnics i organismes donants per a garantir un suport ràpid i alineat als països on més es necessita.