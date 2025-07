L'adherència a la dieta mediterrània redueix un 6% el risc de càncer relacionat amb l'obesitat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un grup d'investigadors internacional liderats per la científica del departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Navarra, la doctora Inmaculada Aguilera-Buenosvinos, ha descobert que una alta adherència a la dieta mediterrània redueix en un sis per cent el risc de desenvolupar algun càncer relacionat amb l'obesitat.

Els científics han assenyalat la "modesta reducció" del risc d'aquesta mena de càncer, com l'adenocarcinoma d'esòfag, el càncer de mama en dones després de la menopausa, el càncer colorectal, el càncer d'úter i d'ovari, el càncer de vesícula, alguns càncers d'estómac, càncer de pàncrees i tiroide i meningioma, tot això amb independència de les mesures d'adipositat.

"Una de les troballes més rellevants és que la reducció del risc de càncer no està mesurada per l'Índex de Massa Corporal (IMC) ni per la relació cintura-maluc, la qual cosa suggereix que els efectes protectors de la dieta mediterrània van més enllà de la simple regulació del pes", ha explicat la doctora Aguilera-Buenosvinos.

L'estudi, publicat en la revista 'JAMA Network Open', ha analitzat les dades de la cohort EPIC (Recerca prospectiva europea sobre el càncer i la nutrició, per les seves sigles en anglès), que ha seguit a més de 450.000 persones en deu països europeus durant gairebé 15 anys, i avaluant la dieta dels participants a través de qüestionaris validats, assignant una puntuació de 0 a 9 segons el seu nivell de seguiment de la dieta mediterrània.

La investigadora ha assenyalat que els resultats posen "de manifest" la necessitat de promoure patrons d'alimentació saludables en la població general, perquè les persones amb un alt grau d'adequació al patró mediterrani clàssic (7-9 punts) tenien un menor risc de desenvolupar aquests tipus de càncer en comparació amb aquells amb una baixa conformitat amb la dieta mediterrània (0-3 punts).

"Aquests resultats reforcen la idea que la dieta mediterrània pot contribuir a la prevenció del càncer a través de mecanismes addicionals, possiblement relacionats amb el seu efecte antiinflamatori i la seva riquesa en antioxidants, entre altres", ha afirmat la investigadora en CIBEROBN i en IdiSNA, la doctora Esteganía Toledo.

Els investigadors, que han treballat amb el suport de la International Agency for Research on Cancer i diverses institucions de recerca europees, han insistit en la importància de continuar explorant els mecanismes biològics que expliquin els beneficis de la dieta mediterrània en la reducció del risc de càncer.