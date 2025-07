Un 10% de les persones amb sequedat ocular desconeix la seva condició

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Fins a un 10% de les persones que pateixen sequedat ocular desconeix aquesta condició, que succeeix quan els ulls no es troben ben lubrificats i es generen molèsties com a picor, coïssor, ull vermell, llagrimeig i molèsties visuals, afectant a més d'un de cada tres espanyols.

De cara a minimitzar aquesta xifra, l'associació Visió i Vida i el Fòrum Contactologia han creat una breu enquesta virtual (https://test-sequedad-ocular.forumcontactologia.com/) que utilitzaran els professionals òptics-optometristes en gabinet durant el mes d'abril, però que també podrà realitzar qualsevol usuari a través d'Internet per a veure si pateix o no sequedat ocular.

En l'enquesta es realitzen preguntes sobre una certa simptomatologia de sequedat ocular com la sensibilitat a la llum, l'existència de sensació d'arena o dolor en els ulls, visió borrosa o dolenta visió, així com la dificultat per a realitzar unes certes accions bàsiques com són la lectura, la conducció nocturna, l'ús de pantalles o veure la televisió.

El president de Visió i Vida, Salvador Alsina, ha explicat que els resultats poden mostrar si es tracta d'un ull sec lleu, moderat o sever i que, les persones que ho hagin fet pel seu compte, podran basar-se en ells per a acostar-se a un òptic-optometrista de confiança perquè l'assessori i li expliqui com pal·liar el seu problema visual i gaudir d'una visió confortable.

"OSDI és un senzill qüestionari que permet classificar la gravetat de la sequedat ocular que es pateix segons la simptomatologia presentada i la intensitat d'aquesta", ha afegit Alsina de cara al Dia Mundial de les Lents de contacte, que se celebra aquest dimarts.

En el marc d'aquest dia, totes dues organitzacions busquen informar sobre els avantatges de l'ús de lents de contacte i mitigar problemes que acaben generant rebuig a l'hora d'usar-les, per al que realitzaran activitats en establiments sanitaris d'òptica i a través de xarxes socials per a explicar els usos i beneficis que té incorporar-les, secundant-se en la figura de Leonardo da Vinci.

"Parlem d'aquesta petita gran idea de Leonardo da Vinci que ha canviat el món de la salut visual", ha ressaltat Alsina, recordant que l'inventor és considerat com el precursor de les lents de contacte per introduir el cap en un recipient amb aigua i observar com canviava la refracció de la llum i modificava la visió, que va servir com a base per a donar amb la creació de les lents de contacte.