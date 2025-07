Una teràpia experimental d’estimulació elèctrica pot reduir el tremolor dels pacients amb Parkinson

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’Hospital espanyol de Los Madroños ha desenvolupat una teràpia experimental d’estimulació elèctrica perifèrica per reduir el tremolor dels pacients amb Parkinson, una malaltia que actualment no té cura, però els símptomes de la qual —com ara tremolors, rigidesa muscular, lentitud de moviments, dificultat per caminar i pèrdua de l’equilibri— poden millorar-se mitjançant les noves tecnologies.

L’estimulació elèctrica perifèrica actua com a alternativa als medicaments o a la cirurgia per reduir el tremolor, i consisteix en l’activació de determinats nervis per generar contraccions musculars o modificar les senyals sensorials del cos. Una versió més específica d’aquesta tècnica, anomenada estimulació elèctrica perifèrica sensorial, se centra en estimular únicament les fibres nervioses sensorials.

Aquesta estimulació sensorial és una estratègia "prometedora" per suprimir el tremolor, tot i que encara no se'n comprèn completament el funcionament a nivell neurofisiològic, raó per la qual s’ha posat en marxa un estudi clínic per mesurar de manera objectiva els efectes d’aquesta estimulació sobre els símptomes relacionats amb el tremolor.

Per això, s’ha desenvolupat un protocol experimental que avalua la disminució del tremolor amb sistemes tecnològics avançats i escales clíniques, amb l’objectiu de quantificar-ne els efectes aguts a curt i llarg termini.

Dins del projecte AI4HealthyAging (AI4HA), que ha estat finançat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital espanyol a través de la convocatòria de Missions d’Intel·ligència Artificial de l’any 2021, s’ha desenvolupat un segon estudi clínic, integrat en el protocol de seguiment dels pacients, que consisteix en un estàndard d’avaluació basat en tecnologia per dur a terme aquest seguiment.

“L’avaluació clínica per si sola resulta insuficient, per la qual cosa la tecnologia juga un paper crucial en la comprensió i el monitoratge de la progressió de la malaltia, a més d’ajudar a millorar la qualitat de vida del pacient. El protocol implementat té com a objectiu principal valorar de manera objectiva l’evolució dels símptomes del Parkinson, establint les bases per a la personalització dels tractaments”, ha declarat la enginyera biomèdica de l’Hospital Los Madroños, Francesca Lunardini.