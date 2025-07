El glaucoma pot afectar un altre fill en un 25% dels casos

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La vocal de la Societat Espanyola de Glaucoma (SEG), la doctora Elena Millá, ha ressaltat la importància de realitzar un estudi genètic tant del pacient de glaucoma congènit com dels seus familiars, ja que hi ha un 25% de possibilitats de tenir un altre fill amb aquesta malaltia, que causa un desequilibri de l'humor aquós i que és la principal causa de ceguera i discapacitat visual irreversible en el món.

"Per a aquest tipus de malaltia com ho és el glaucoma congènit, el més important és un estudi genètic, i no només de l'afectat, també de la família perquè es pot ser portador i transmissor. La doctora aconsella que els pares s'han de vigilar, perquè poden ser portadors i no hi ha portador sa", ha afirmat la doctora Millá.

La vocal de la SEG ha insistit en la importància de fer una vigilància als pares, ressaltant que la malaltia es manifesta en els tres primers anys de vida i que afecta "en un alt percentatge" els dos ulls, encara que no amb el mateix grau d'intensitat.

Pel que fa a això, el president de la SEG, Francisco Muñoz Negrete, ha ressaltat la importància d'aconseguir una detecció precoç del glaucoma i d'informar sobre els pacients amb més risc de desenvolupar-lo.

El glaucoma congènit es divideix en el primari, que és el més freqüent i on la manca de tractament adequat i a temps pot portar a una pèrdua total de la visió de l'ull afectat; i el secundari, que afecta aquells casos associats a malformacions oculars congènites o hereditàries, com l'anirídia, la síndrome d'Axenfel o l'anomalia de Peters, a més d'associar-se a malformacions d'altres òrgans.