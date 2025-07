L'OMS publica les primeres directrius per erradicar la meningitis per a 2030

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat aquest dijous les seves primeres directrius per al diagnòstic, el tractament i l'atenció de la meningitis per a així accelerar la seva detecció, garantir un tractament oportú i millorar l'atenció a llarg termini de les persones afectades per la malaltia.

L'organisme ha buscat abordar tots els aspectes de l'atenció clínica, incloent-hi el diagnòstic, l'antibioticoteràpia, el tractament adjuvant, les mesures de suport i el control dels efectes a llarg termini, i ha tingut en compte les causes bacterianes i virals, donades les similituds en la presentació clínica, el diagnòstic i els enfocaments de control de les diferents formes de meningitis aguda adquirida en la comunitat.

Així mateix, s'ofereixen recomanacions tant per a entorns no epidèmics com epidèmics, substituint aquestes últimes a les directrius anteriors de l'OMS de 2014, que cobrien la resposta als brots de meningitis.

Pel fet que la meningitis està més present en entorns amb recursos limitats, especialment a la regió de l'Àfrica subsahariana, els experts han elaborat el text "específicament" per a proporcionar orientació tècnica adequada per a la seva implementació en països d'ingressos baixos i mitjans, i són dirigides a professionals de la salut en centres d'Atenció Primària i secundària, incloent-hi serveis d'urgències, hospitalització i consulta externa.

No obstant això, també poden ser utilitzades pels responsables de la formulació de polítiques, els planificadors de salut, les institucions acadèmiques i les organitzacions de la societat civil, de manera que puguin orientar les iniciatives de desenvolupament de capacitats, educació i recerca sobre meningitis, de la qual es van diagnosticar 2,5 milions de casos en 2019 a escala mundial, provocant 240.000 morts.

"Aquestes noves directrius estan dissenyades per al personal sanitari i ajudaran a salvar vides, millorar l'atenció a llarg termini i enfortir els sistemes de salut. També contribueixen al pla mundial per a erradicar la meningitis per a 2030", ha ressaltat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durant una roda de premsa.

L'OMS ha assenyalat que millorar la gestió clínica de la meningitis és "essencial" per a reduir la morbiditat i la mortalitat, minimitzar les complicacions i la discapacitat a llarg termini, així com millorar la qualitat de vida de les persones, ja que el 20 % dels casos acaben desenvolupant complicacions com a discapacitats, a més de suposar importants costos econòmics i socials tant per als pacients com per als seus familiars i comunitats.

Per a aconseguir l'objectiu de derrotar la meningitis per a 2030, que inclou eliminar les epidèmies de meningitis bacteriana, reduir els casos de meningitis bacteriana previsible mitjançant vacunació en un 50 % i les morts en un 70 %, i reduir la discapacitat i millorar la qualitat de vida després de la meningitis, l'OMS ha assenyalat àrees "clau" que necessiten una acció coordinada, com en el cas del diagnòstic i tractament de malalties, requerint una detecció "més ràpida" i un maneig clínic "òptim".

Quant a la prevenció i el control de pandèmies, el document considera necessari desenvolupar noves vacunes assequibles, aconseguir una alta taxa d'immunització i cobertura, i millorar la preparació i resposta davant brots.

De la mateixa manera, s'han d'enfortir els sistemes de seguiment per a orientar la prevenció i el control de malalties; garantir el reconeixement primerenc i un millor accés a l'atenció i el suport per a les seqüeles de la meningitis; i augmentar el compromís polític i la inclusió en els plans nacionals, millorar la comprensió pública de la meningitis i augmentar la consciència sobre el dret a serveis de prevenció, atenció i cures posteriors.