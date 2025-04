Desenvolupen una teràpia per tractar una malaltia genètica del cor rara i devastadora en homes joves

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un equip del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) ha desenvolupat una innovadora teràpia gènica que podria transformar el tractament de la miocardiopatia arritmogènica tipus 5 (ARVC5), una malaltia genètica cardíaca rara i extremadament letal per a homes joves.

Aquesta malaltia manca actualment de cura, i els tractaments disponibles només ofereixen solucions pal·liatives. Els resultats obtinguts són prometedors, ja que la teràpia no només va millorar la contracció del cor i va reduir la fibrosi, sinó que també va perllongar significativament la vida dels ratolins tractats.

L'estudi, dirigit pel doctor Enrique Lara-Pezzi, líder del grup Regulació Molecular de la Insuficiència Cardíaca del CNIC i investigador del CIBERCV, ha demostrat que la introducció d'una versió sana del gen TMEM43 directament a les cèl·lules cardíaques millora significativament la funció del cor i perllonga la supervivència de ratolins afectats per la malaltia.

La investigació és el resultat d'una col·laboració de més de 10 anys d'un equip clínic, liderat pel doctor Pablo García-Pavía, de l'Hospital Porta de Ferro Majadahonda i cap del grup de Miocardiopaties Hereditàries del CNIC, i un grup bàsic-translacional, liderat pel doctor Lara-Pezzi, que ha permès comprendre millor aquesta malaltia.

Ara, els investigadors han fet un pas més enllà desenvolupant una teràpia per tractar aquesta patologia.

L'ARVC5 és causada per mutacions al gen TMEM43 i es caracteritza per arrítmies greus i mort sobtada. És particularment agressiva en homes joves, l'esperança dels quals de vida mitjana és inferior als 42 anys. Encara que els desfibril·ladors automàtics implantables (DAI) s'utilitzen per prevenir la mort sobtada, no hi ha tractaments que frenin l'avenç de la malaltia.

En aquest estudi, que es publica a la revista 'Circulation Research', els investigadors del CNIC han dissenyat una teràpia gènica basada en vectors virals adenoassociats (AAV), una plataforma segura per al seu ús en humans, per introduir una còpia funcional del gen TMEM43 a les cèl·lules cardíaques de ratolins.

Una única dosi del tractament va ser suficient per prevenir les alteracions elèctriques i estructurals típiques de la malaltia. "Aquest avenç ens acosta a una possible cura per a aquesta devastadora malaltia", explica la doctora Laura Lalaguna, primera autora de l'estudi.

"En augmentar la quantitat de proteïna TMEM43 sana al cor, aconseguim contrarestar els efectes tòxics de la proteïna mutada, millorant la funció cardíaca i alentint la progressió de la malaltia", afegeix.

Per part seva, el doctor Enrique Lara-Pezzi, afirma que aquest treball obre noves possibilitats terapèutiques per a altres miocardiopaties hereditàries, un grup de malalties per a les quals els tractaments actuals contra la insuficiència cardíaca sovint resulten ineficaços.

"La teràpia gènica basada en AAV té un gran potencial per oferir solucions específiques i curatives, no només per a l'ARVC5, sinó també per a altres trastorns cardíacs hereditaris", afirma.

Aquest estudi marca un pas clau en la recerca de tractaments més efectius per a malalties rares i podria transformar el pronòstic dels pacients afectats, alleugerint la càrrega de les malalties cardíaques hereditàries i reduint la necessitat d'un seguiment mèdic constant, cosa que beneficiaria tant els pacients com els sistemes de salut.