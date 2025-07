Una eina d'IA permet el diagnòstic i la rehabilitació primerenca de trastorns del llenguatge

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L'otorrinolaringòleg de l'Hospital Universitari Lucus Augusti, Frank Betances, ha presentat aquest dimarts l'eina Valeria, basada en intel·ligència artificial (IA) i que permetrà el diagnòstic i la rehabilitació precoç de trastorns del llenguatge, que afecta una de cada tretze persones.

L'aplicació permetrà donar suport als pares de nens amb trastorns del llenguatge, que afecten gairebé un 30% de la població pediàtrica, oferint una sèrie de teràpies per treballar amb el nen de manera que el prengui com un joc.

"Valeria brinda informació clara, seguiment personalitzat i recomanacions terapèutiques, facilitant la detecció primerenca i millorant la rehabilitació a casa", ha declarat Betances durant una roda de premsa organitzada per la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cabeza.

Un dels objectius d‟aquesta eina és facilitar la detecció primerenca i millorar la rehabilitació a la casa, empoderant així les famílies, reduint les llistes d‟espera i optimitzar el treball dels professionals sanitaris.

"El xatbot s'entrenarà amb contingut clínic validat i farà servir un llenguatge accessible adaptat al context cultural", ha afegit l'especialista.

Aquesta aplicació es basa en el model d'aprenentatge automàtic de font oberta Whisper, que permet a Valeria comprendre l'entorn del nen i oferir diferents teràpies amb "empatia" i "precisió".

Betances ha explicat que l'aplicació "escolta" i "entén" el que es diu, i que sobre la base de la informació que recopila dicta una sèrie d'exercicis tutelats perquè els pares siguin els "protagonistes" de la rehabilitació.

La jornada també ha servit per destacar altres iniciatives de la SEORL-CCC com Whispp, una aplicació capaç de transformar la veu alterada per lesions a les cordes vocals en una veu natural, o Bridge2AI, que busca utilitzar patrons acústics mitjançant IA per fer diagnòstics mèdics només amb la veu.