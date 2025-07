L'exposició a microplàstics s'associa a una prevalença més gran de malalties cròniques

L'exposició als microplàstics s'associa a una prevalença més gran de malalties cròniques no transmissibles, com hipertensió, diabetis o accidents cerebrovasculars.Agències

L'exposició als microplàstics, presents en aliments, cosmètics o fins i tot suspesos a l'aire, s'associa a una prevalença més gran de malalties cròniques no transmissibles, com hipertensió, diabetis o accidents cerebrovasculars, segons un estudi del Col·legi Americà de Cardiologia.

Els investigadors han afirmat que aquestes noves troballes se sumen a un petit, però creixent conjunt d'evidències que indiquen que la contaminació per microplàstics representa una amenaça emergent per a la salut.

"En incloure 154 característiques socioeconòmiques i ambientals diferents en la nostra anàlisi, no esperàvem que els microplàstics s'ubiquessin entre els 10 principals factors que prediuen la prevalença de malalties cròniques no transmissibles", ha assenyalat l'autor principal de l'estudi, Sai Rahul Ponnana, científic de dades de recerca de la Facultat de Medicina.

Per a la feina, els experts van examinar l'enllaç entre la concentració de microplàstics en masses d'aigua i la prevalença de diverses afeccions de salut en comunitats al llarg de les costes est, oest i del golf de Mèxic, així com en algunes zones costaneres dels Estats Units, entre el 2015 i el 2019.

Per obtenir les taxes d'hipertensió arterial, diabetis, accidents cerebrovasculars i càncer, en aquestes mateixes àrees van consultar dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC). També van fer servir un model d'aprenentatge automàtic per predir la prevalença d'aquestes afeccions i comparar les associacions observades amb 154 factors socials i ambientals més, com la mitjana d'ingressos per casa, la taxa d'ocupació i la contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió a les mateixes àrees.

En aquest punt, cal destacar que la relació entre la concentració de microplàstics i el risc d'accident cerebrovascular va ser comparable a factors com la pertinença a una minoria racial i la manca d'assegurança mèdica, segons els resultats.

Correlació positiva, però no causal

Així, l'estudi va revelar una correlació positiva entre la concentració de microplàstics i la hipertensió arterial, la diabetis i els accidents cerebrovasculars, mentre que el càncer no es va vincular de manera consistent amb la contaminació per microplàstics. Els resultats també van suggerir una relació amb la quantitat d'exposició, segons la qual les concentracions més altes de contaminació per microplàstics s'associen amb més prevalença de malalties.

Tot i això, els investigadors han assenyalat que l'evidència d'una associació "no implica necessàriament" que els microplàstics siguin la causa d'aquests problemes de salut. Per determinar l'existència o no de relació causal, han apuntat que calen més estudis.

De la mateixa manera, disposar de més investigacions també ajudaria a determinar la quantitat d'exposició o el temps que cal estar en presència perquè aquesta afecti la salut, en cas que hi hagi una relació causal entre ambdós factors.

"No obstant això, amb base a l'evidència disponible, és raonable creure que els microplàstics podrien tenir algun efecte en la salut i hem de prendre mesures per reduir l'exposició", ha afirmat Ponanna, que ha aconsellat reduir la quantitat de plàstic produït i utilitzat, i garantir-ne l'eliminació adequada per minimitzar l'exposició a microplàstics.